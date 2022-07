Fabio Jakobsen baalt dat hij zondag geen kans kreeg om te strijden om de zege in de derde etappe van de Tour de France. De winnaar van de tweede rit raakte in de laatste kilometer zijn ploeggenoten kwijt en eindigde als vijfde in de door Dylan Groenewegen gewonnen massasprint.

Na de euforie van Nyborg is er 24 uur later in Sønderborg vooral teleurstelling bij Jakobsen. "Dat is het leven hè. Hoogte- en dieptepunten", zegt hij 45 minuten na de finish voor de bus van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl. "Ik laat me er niet door uit het veld slaan, maar ik denk dat het niet gek is dat de frustratie op dit moment overheerst."

De 25-jarige Nederlander hoopte in de laatste etappe in Denemarken zijn tweede ritzege te boeken en tot op 750 meter van de finish ging alles goed. Maar in de laatste bocht moest hij in de remmen door een manoeuvre van een renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, waardoor hij niet meer in het wiel van zijn ploegmaats Florian Sénéchal en Michael Mørkøv zat.

"Je kan heel de dag alles goed doen met de ploeg, maar als er één ding misgaat, zit je meteen te ver van achteren in de sprint", aldus Jakobsen. "Deels was het mijn eigen fout, al kon ik moeilijk door die jongen van Wanty heen rijden. Florian had misschien meer aan de rechterkant kunnen blijven en Michael zei dat hij na de bocht had moeten kijken of ik er nog was. Uiteindelijk winnen en verliezen we samen, als team."

De topsprinter zal de beelden van de sprint in Sønderborg één keer terugkijken met zijn teamgenoten. "Ik zeg altijd recht voor zijn raap wat er misging, zonder scheldwoorden. Florian is mijn maat, Michael is mijn maat en de volgende keer zullen we het beter doen."

Fabio Jakobsen (in het groen) ziet Dylan Groenewegen winnen.

Zege Groenewegen laat Jakobsen koud

Jakobsen voelde zich zondag goed genoeg om opnieuw te winnen. "Daarom is het vervelend dat ik niet aan sprinten ben toegekomen, maar er zijn ergere dingen in de wereld. Ik weet door mijn valpartij in Polen natuurlijk wat relativeren is, maar ik sta hier nu als wielrenner in de Tour. Dus dan mag ik best even balen."

Dat uitgerekend Groenewegen de zege pakte, de renner die hem twee jaar geleden in de Ronde van Polen in de hekken duwde, maakte Jakobsen weinig uit. "Ik denk dat hij hier heel blij mee zal zijn, mij laat het eigenlijk koud."

"Hij is gewoon een topsprinter, dat weten we allemaal. Voor de valpartij had ik enorm veel respect voor zijn palmares en hoe hij zijn sport aanpakte. Dat is sindsdien wat weg, omdat hij in mijn ogen echt een fout beging in Polen. De bewondering voor hem is dus verdwenen, maar hij laat vandaag zien dat hij het nog steeds kan."

Jakobsen stapte zondagavond al in het vliegtuig in naar Frankrijk, waar de Tour dinsdag verdergaat met heuvelachtige rit van Duinkerken naar Calais.

