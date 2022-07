Dylan Groenewegen is behoorlijk geëmotioneerd na zijn overwinning in de derde etappe van de Tour de France. De Nederlander boekte zondag zijn eerste zege sinds 2019 in de Franse wielerronde.

"Het was met name mentaal moeilijk om terug te komen, meer nog dan fysiek. Dat is gelukt dankzij mijn team, mijn familie en vrienden", zei een geëmotioneerde Groenewegen bij de NOS. "Na alles wat er gebeurd is in een zware tijd, de dood van mijn opa en de moeizame geboorte van mijn zoontje, was ik toe aan een nieuwe stap."

De 29-jarige Groenewegen bleef in de massasprint de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen net voor. Het was zijn eerste WorldTour-zege sinds 26 februari 2020, toen hij de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten won.

Groenewegen keerde deze week na drie jaar terug in de Tour de France. De afgelopen periode werd vooral getekend door een zwaar ongeluk met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen in 2020 en de schorsing die de Amsterdammer vervolgens kreeg.

"Ik ben in mezelf blijven geloven, maar dan moet het nog wel gebeuren", aldus Groenewegen. "De Tour betekent veel voor me, dus ik ben blij dat ik het dan laat zien."

Dylan Groenewegen boekte zijn vijfde ritzege in de Tour de France. Foto: AFP

'Heel mooi dat Nederland twee van zulke goede sprinters heeft'

De overwinning van Groenewegen betekende al de tweede Nederlandse ritzege in deze Tour. Zaterdag sprintte Jakobsen naar de winst in de tweede etappe en zijn eerste ritzege in de Tour.

"Ik denk dat gisteren voor Jakobsen en iedereen aan zijn kant heel mooi was", zei Groenewegen. "Vandaag is voor mij en iedereen aan mijn kant een mooie dag. Ik denk dat het voor Nederland vooral heel mooi is dat we twee van zulke goede sprinters hebben in ons land."

Groenewegen staat nu op vijf ritzeges in de Tour de France. Eerder was hij succesvol in 2017 (één zege), 2018 (twee overwinningen) en 2019 (één zege).