Dylan Groenewegen heeft zondag de derde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Nederlander van BikeExchange–Jayco triomfeerde in een spannende massasprint, waarin geletruidrager Wout van Aert opnieuw als tweede eindigde.

Fabio Jakobsen, die zaterdag zegevierde in de tweede etappe, moest deze keer met de vijfde plek genoegen nemen. Danny van Poppel finishte als tiende.

De 29-jarige Groenewegen keerde deze week na drie jaar terug in de Tour de France. De afgelopen periode werd vooral getekend door een zwaar ongeluk met Jakobsen in de Ronde van Polen in 2020 en de schorsing die Groenewegen vervolgens kreeg.

Het is voor de Amsterdammer zijn eerste WorldTour-zege sinds 26 februari 2020, toen hij zegevierde in de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Deen Cort rijdt urenlang aan de leiding

Veel vlakke etappes telt deze Tour de France niet, maar de 182 kilometer lange rit met aankomst in Sønderborg mocht met drie beklimmingen van de vierde categorie gerust in deze categorie worden geplaatst.

De derde en laatste etappe op Deens grondgebied stond in het teken van een lange ontsnapping van Magnus Cort. De leider in het bergklassement ging er al tijdens de eerste kilometer vandoor en kreeg niemand met zich mee. Het peloton gaf de 29-jarige Deen alle ruimte, waardoor zijn voorsprong razendsnel opliep tot meer dan vijf minuten.

De ploegen van de sprinters zorgden er daarna voor dat het verschil binnen de perken bleef. Zo reed Cort urenlang uit voor een peloton dat langzaam maar zeker dichterbij kwam, maar niet de noodzaak voelde om de vluchter snel in te rekenen.

Magnus Cort reed urenlang aan de leiding in de derde etappe. Magnus Cort reed urenlang aan de leiding in de derde etappe. Foto: Getty Images

Groenewegen staat nu op vijf zeges in de Tour

Dit kat-en-muisspel was 50 kilometer voor de aankomst voorbij, toen de samensmelting een feit was. Cort was onderweg logischerwijs als eerste doorgekomen op de beklimmingen en verstevigde dus zijn koppositie in het bergklassement.

Nadat Cort was teruggepakt, voelde geen enkele renner zich geroepen een aanval in te zetten. Zo stevende het peloton af op de welhaast onvermijdelijke massasprint. Daarin bleek Groenewegen de snelste, al waren de verschillen erg klein.

Groenewegen staat nu op vijf ritzeges in de Tour de France. Eerder was hij succesvol in 2017 (één zege), 2018 (twee overwinningen) en 2019 (één zege).

Maandag is er een rust- en reisdag, waarna de Ronde van Frankrijk dinsdag op Franse bodem verdergaat. De vierde etappe eindigt die dag in Calais na een rit over geaccidenteerd terrein. Woensdag moet het peloton over 20 kilometer aan kasseistroken. Vrijdag is de eerste aankomst bergop, op La Planche des Belles Filles.

