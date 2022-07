Dat was het voor vandaag! Dylan Groenewegen wint de derde etappe van de Tour de France in een massasprint en Wout van Aert wordt voor de derde keer op rij tweede. Morgen is een rustdag, waarop de renners van Denemarken naar Frankrijk zullen reizen. Dinsdag beginnen we weer, met de eerste heuveletappe van de Tour. Uiteraard is NU.nl er dan weer met een liveblog rondom de gehele etappe. Tot dan!