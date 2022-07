Fabio Jakobsen schreef zaterdag het perfecte einde van zijn bijzondere comebackverhaal. Na zijn emotionele zege in de tweede etappe van de Tour de France dacht de 25-jarige Nederlander vooral aan al de mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat hij weer om overwinningen kan sprinten.

696 dagen nadat hij in de Ronde van Polen levensbedreigende verwondingen had opgelopen, wordt een juichende Jakobsen omringd door een batterij aan camera's op een straat in het Deense Nyborg. "Ritwinnaar in de Tour", zegt hij. "Wie had dat twee jaar geleden gedacht?"

De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl heeft een rits aan verplichtingen voor de boeg, maar voorlopig heeft hij geen haast om richting het podium te gaan. Eerst neemt hij de tijd om zijn ploegmaats een voor een te omhelzen.

"In de maanden na mijn valpartij in Polen had ik al moeite met lopen", zegt Jakobsen even later op zijn persconferentie. "Toch hebben mijn ploeggenoten nooit het vertrouwen in me verloren. Ze hebben altijd in me geloofd. 'Het zal tijd kosten', zeiden ze allemaal tegen mij. 'Maar we zullen je steunen.'"

"Dit team is als een tweede familie voor mij. Daarom was het zo'n speciaal moment om samen met hen deze zege te vieren. In het hotel ga ik zo alle kamers langs om ze te bedanken."

Fabio Jakobsen viert zijn ritzege met zijn ploegmaats. Fabio Jakobsen viert zijn ritzege met zijn ploegmaats. Foto: AFP

Jakobsen vooral dankbaar na eerste Tour-zege

Dankbaarheid is de overheersende emotie bij Jakobsen, als hij al in de tweede rit van zijn eerste Tour toeslaat. Hij is dankbaar voor zijn familie en vrienden, die hem na zijn val verzorgden en zo vaak van en naar het ziekenhuis brachten. Hij is dankbaar voor de artsen, die hem eerst hielpen om weer mens te worden en daarna om terug te keren als topsprinter, en voor zijn 85-jarige osteopaat Cor, de man die zijn spieren weer flexibel en op het niveau van een topsporter kreeg.

"Zij zijn de reden waarom ik hier ben. Ik heb dit niet zelf gedaan", zegt Jakobsen. "Ik ben vijftien jaar geleden begonnen met fietsen met mijn vader en moeder. Mijn vader rijdt nu nog steeds soms op de scooter om me te helpen bij trainingen, net als mijn schoonvader."

"Een paar dagen geleden heb ik nog achter de scooter van de schoonvader van mijn ploegmaat Michael Mørkøv getraind. Als sprinter weet ik dat ik niks ben zonder steun. Daarom is deze zege ook voor al die mensen die me geholpen hebben."

Concurrent Van Aert heeft heel veel respect voor Jakobsen

Jakobsens ploeggenoten, die zijn val en herstel van dichtbij hebben meegemaakt, genieten in Nyborg alsof ze zelf gewonnen hebben. "Fabio is zo'n geweldige gozer", zegt Mørkøv. "Ik vind het echt fantastisch dat hij een Tour-rit gewonnen heeft, zeker na wat er in Polen gebeurd is."

Yves Lampaert, die vrijdag de openingstijdrit won, noemt het een plezier om met Jakobsen te werken. "Fabio komt van zo ver. De stappen die hij de laatste maanden heeft gezet, zijn ongelooflijk."

Zelfs de man die nipt verslagen werd door Jakobsen, gunt hem de zege van harte. "Ik kan alleen maar heel veel respect hebben voor Fabio", zegt Wout van Aert. "Ik kan me de eerste momenten na zijn vreselijke crash nog goed herinneren. Het raakte iedereen in de wielerfamilie. We hebben allemaal met een bang hartje afgewacht of hij kon herstellen. Zijn opmars sinds zijn rentree is natuurlijk ongelooflijk."

Of is het zelfs een wonder? Jakobsen denkt heel even na over de vraag en zegt dan: "Het is in ieder geval een speciaal verhaal, bijna een sprookje. Ik zal me deze dag de rest van mijn leven blijven herinneren."

