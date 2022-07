Dylan Groenewegen kwam er zaterdag in de eerste massasprint van de Tour de France niet aan te pas. De sprinter van BikeExchange-Jayco stak na zijn teleurstellende achtste plaats in het Deense Nyborg de hand in eigen boezem.

"De ploeg was heel sterk vandaag, maar ik maakte een fout in de sprint", reageerde hij na de door Fabio Jakobsen gewonnen tweede etappe. "Dat neem ik mezelf ook kwalijk."

Groenewegen had in de aanloop naar de sprint in het spoor moeten blijven van Michael Matthews en Luka Mezgec. In de zenuwachtige slotfase raakte hij het wiel van zijn ploeggenoten echter kwijt.

"Ik zat aan de rechterkant van de weg en raakte een beetje ingesloten. Michael en Luka zaten links, dus ik kon ze niet volgen. Zij vormen mijn sprinttrein, dus ik moest gewoon bij hen in het wiel zitten."

De kans is groot dat Groenewegen zondag, als er opnieuw een vlakke etappe op het programma staat, weer om de ritzege kan strijden. "Na een teleurstellende dag ben ik meestal op mijn best", zei hij strijdlustig. "Dus morgen zal het beter moeten."

Groenewegen won in 2017, 2018 en 2019 in totaal vier etappes in de Tour. Omdat Jumbo-Visma zich volledig op het klassement richt, stapte hij eind vorig jaar over naar het Australische BikeExchange, waar de ploeg deels om hem heen is gebouwd.