Wout van Aert was de teleurstelling van zijn tweede plaats in de tweede etappe van de Tour de France zaterdag heel snel vergeten. De 27-jarige Belg mocht na de rit voor het eerst in zijn carrière de gele trui aantrekken en daarmee kwam een langgekoesterde wens in vervulling.

Op een podium in het Deense Nyborg maakte Van Aert een belofte waar. Met een grote glimlach en een voorzichtig boogje gooide hij het leeuwtje dat de geletruidrager elke dag krijgt in het publiek, in de richting van zijn vrouw Sarah De Bie en zijn eenjarige zoontje Georges.

"Ik heb heel vaak tegen Georges gezegd dat ik hem een echte leeuw zou geven", zei Van Aert even later. "Ik heb ook zo'n knuffel gekregen toen ik dit jaar leider was in Parijs-Nice en de Dauphiné, maar deze is veel meer waard. Ik ben ontzettend blij dat ik hem dit cadeau heb kunnen doen."

De renner van Jumbo-Visma gaf zichzelf in Denemarken een van de hoogtepunten uit zijn carrière cadeau. Door een tweede plek in de massasprint, achter winnaar Fabio Jakobsen, pakte hij zes bonificatieseconden, precies genoeg om zijn landgenoot Yves Lampaert van de eerste plek in het algemeen klassement te stoten.

"Ik voel me heel comfortabel in deze trui", zei Van Aert met een lach. "Dit is pas mijn vierde Tour, maar toch voelt het alsof ik eindelijk het geel heb. Ik ben hier lang naar op zoek geweest en heb er vaak van gedroomd. Ik ben ook een paar keer teleurgesteld geweest toen het net niet lukte, maar vandaag mag ik 'm eindelijk dragen. Ik heb er hard voor gewerkt en ben heel trots. Deze kan van mijn bucketlist af."

Wout van Aert gooit een leeuwtje naar zijn zoontje Georges. Wout van Aert gooit een leeuwtje naar zijn zoontje Georges. Foto: AP

Van Aert verzamelt tweede plaatsen

Van Aert was vrijdag al dicht bij de gele trui, toen hij op de openingsdag van de Tour als tweede eindigde in de tijdrit door Kopenhagen. Een dag later werd hij weer tweede, maar deze keer zorgde het net missen van de winst niet voor een kater.

"Meteen na de finish dacht ik wel even: weer tweede", aldus Van Aert. "Ik dacht dat ik zou winnen toen ik Mads Pedersen inhaalde, maar Jakobsen moet een heel goede sprint hebben gereden. Natuurlijk had ik de rit graag gewonnen, maar ik draag nu een heel mooie trui. Je zult mij vandaag dus niet horen klagen."

De drievoudig wereldkampioen veldrijden kon op zijn gele wolk wel lachen om alle vragen die hij kreeg over zijn verzameling aan nipt gemiste zeges. Van Aert staat na zaterdag op zeven tweede plaatsen dit seizoen en op negentien tweede plaatsen sinds 2019, het jaar dat hij bij Jumbo-Visma tekende.

"Het lijkt soms wel dat ik tweede plaatsen makkelijker opstapel dan overwinningen", grapte Van Aert. "Maar ik ken genoeg grote kampioenen in het wielrennen die vaak tweede werden. Ik raak er inmiddels aan gewend en weet dat er altijd een nieuwe kans komt. Vorig jaar werd ik in de tiende etappe van de Tour tweede in de massasprint. Een dag later boekte ik in de rit over de Mont Ventoux een van de mooiste overwinningen uit mijn carrière."

Van Aert krijg zondag in de derde etappe een nieuwe kans op een ritzege. Maar hij wil hoe dan ook de gele trui zo lang mogelijk behouden. "Natuurlijk. Als je deze iconische trui in je bezit hebt, dan moet je er alles aan doen om hem te verdedigen. Dus dat is het plan."

