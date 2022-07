De kans is groot dat de derde etappe van de Tour de France zondag opnieuw uitloopt op een massasprint. Fabio Jakobsen mag daardoor hopen op een tweede ritzege, nadat hij zaterdag al de snelste was.

De renners komen op de route over 182 kilometer van Vejle naar Sønderborg een paar kleine klimmetjes tegen, maar die stellen weinig voor. Sprinters zullen niet in de problemen komen en een ontsnapping heeft weinig kans van slagen. De laatste 60 kilometer is helemaal vlak.

Het parcours lijkt ideaal voor Jakobsen om opnieuw te toe te slaan in de sprint, maar er zijn nog twee Nederlanders die kunnen winnen. Danny van Poppel finishte zaterdag als vierde en Dylan Groenewegen wil beter presteren dan de achtste plaats.

Jumbo-Visma hoopt op dagsucces voor Wout van Aert, die tweede werd in de tweede rit. De Belg gaat van start in het geel en heeft alle kans die trui te behouden.

Laatste rit over Deens grondgebied

De derde etappe is de laatste rit in deze Tour over Deens grondgebied. Maandag is een rustdag, waarna de ronde verdergaat met heuvelritten door het noorden van Frankrijk, met kansen voor renners als Van Aert en Mathieu van der Poel.

Officiële starttijd derde etappe: 13.05 uur

Finishtijd derde etappe: Rond 17.25 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Fabio Jakobsen

⭐⭐ Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen

⭐ Mads Pedersen, Danny van Poppel, Caleb Ewan, Jérémy Lecroq

Lees alles over de Tour de France op onze speciale pagina