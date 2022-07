Fabio Jakobsen is blij, maar vooral dankbaar na zijn sprintoverwinning zaterdag in de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander dacht kort na de winst in Nyborg aan zijn vreselijke valpartij van twee jaar geleden, waarbij zelfs even voor zijn leven werd gevreesd.

"Dit maakt mij gelukkig. Ik hou van mijn sport en van de sprint. Ik ben blij dat ik dit nog kan", zei Jakobsen tegen de NOS. Hij was na 202 kilometer sneller dan Wout van Aert en Mads Pedersen. Danny van Poppel was op de vierde plaats de tweede Nederlander en Dylan Groenewegen eindigde als achtste.

Twee jaar geleden in Polen kwam Jakobsen mede door Groenewegen hard ten val in een massasprint in Polen. Hij liep zware verwondingen op aan zijn gezicht en kon acht maanden niet koersen.

"Ik ben nu ook blij voor iedereen die me geholpen heeft om terug te komen. Ik zit al vijf jaar in deze ploeg", vervolgde de renner van Quick-Step Alpha Vinyl. "Het is een mooie ontwikkeling geweest. Ik heb een terugslag gehad, maar in de Tour winnen is loon naar werken."

'De laatste 3 kilometer was hectisch'

De zege van de 25-jarige Jakobsen is zijn eerste ooit in de Tour, nadat hij dit seizoen al tal van koersen had gewonnen. De Tour-debutant stond dan ook als favoriet aan de start en had tot zijn opluchting geen hinder van de valpartij in de laatste kilometers.

"De laatste 3 kilometer was hectisch. Gelukkig kon ik positie houden en als ik dat doe, dan kan kan ik ook winnen. Dit is geweldig."

Jakobsen kan zondag al voor zijn tweede etappezege gaan in de Tour. Het peloton wacht dan opnieuw een vlakke rit, ditmaal over 182 kilometer van Vejle naar Sønderborg.