Fabio Jakobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste massasprint gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl was zaterdag in het Deense Nyborg net wat sneller dan Wout van Aert, die wel de gele trui pakt.

Jakobsen moest in de massasprint van vrij ver komen, maar de timing van de 25-jarige Nederlander bleek perfect. Net voor de streep snelde hij voorbij Van Aert en voormalig wereldkampioen Mads Pedersen.

Op basis van zijn resultaten van dit seizoen gold Jakobsen als een van de topfavorieten. Hij boekte dit seizoen al tien overwinningen en dwong zo een plaats af in de Tour-selectie van Quick-Step, ten koste van Mark Cavendish.

Voor Jakobsen is het niet zijn eerste overwinning in een grote ronde. In de Vuelta a España was de sprinter uit Hierden al vijf keer succesvol (twee keer in 2019 en driemaal in 2021). In de tussenliggende periode stond hij lang aan de kant na een zeer zware val in de Ronde van Polen, waarbij hij zelfs een tijd in levensgevaar verkeerde.

In het kielzog van Jakobsen reed ook Danny van Poppel een knappe sprint. De renner van BORA-hangrohe finishte als vierde. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) was op de achtste plaats de derde Nederlander in de top tien.

Van Aert beleefde ondanks zijn tweede plaats toch een mooie dag. De Belg van Jumbo-Visma nam dankzij bonificatieseconden de leiding over van zijn landgenoot Yves Lampaert - vrijdag winnaar van de openingstijdrit - en mag voor het eerst in zijn carrière de gele trui aantrekken.

Aanvaller Cort pakt eerste bergtrui

Net als vrijdag in Kopenhagen was het publiek in startplaats Roskilde massaal uitgelopen. Magnus Cort liet zich inspireren en werd de eerste aanvaller van de Tour. De Deen kreeg met de Noor Sven Erik Bystrøm en de Fransen Pierre Rolland en Cyril Barthe het gezelschap van drie andere renners.

Op de Côte d'Asnaes, de eerste van drie klimmetjes van de vierde categorie, reden de twee Scandinaviërs weg. Cort verzekerde zich van de bergtrui en ook Bystrøm bleef niet met lege handen achter. Hij hield van de vluchters het langst stand en dat leverde hem de prijs voor strijdlustigste renner op.

In de buurt van de ritzege kwam Bystrøm niet. Met nog 30 kilometer te gaan werd de renner van Intermarché-Wanty-Gobert gegrepen, waardoor een compact peloton aan de kilometerslange Grote Beltbrug begon.

Een stralende Fabio Jakobsen op het podium in Nyborg. Een stralende Fabio Jakobsen op het podium in Nyborg. Foto: AFP

Geletruidrager Lampaert valt op brug

Hoewel er rekening werd gehouden met waaiervorming, bleek de veelbesproken brug uiteindelijk geen scherprechter te zijn. Door de stress in het peloton ging wel een aantal renners, onder wie Lampaert, knullig onderuit.

De geletruidrager kon snel terugkeren, net als klassementsrenner Rigobero Urán. Alle topsprinters bleven uit de problemen, net als bij een grote valpartij in de slotfase. Jakobsen maakte het in Nyborg vervolgens op fraaie wijze af.

Tadej Pogacar kwam met achterstand over de streep door een lekke band. Omdat dat binnen de laatste 3 kilometer gebeurde, wordt het tijdverlies de titelverdediger niet aangerekend.