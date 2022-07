De tweede etappe van de Tour de France kan zaterdag voor spektakel zorgen, aangezien de renners in het tweede deel van de rit langs de Deense kust rijden en in de finale een lange brug over moeten. De Tour-organisatie speculeert op waaiers, maar dan moet het weer wel meewerken.

De plaatjes in de laatste 25 kilometer van de voorlaatste etappe in Denemarken zullen hoe dan ook fraai zijn. De in 1998 geopende Grote Beltbrug, de verbinding tussen de eilanden Seeland en Funen, is met een lengte van 18 kilometer een van de langste bruggen ter wereld. Het oostelijke deel, dat de renners als eerste zullen passeren, is liefst 254 meter op zijn hoogste punt.

Doordat de wind vrij spel heeft op de Storebaeltsbroen, zoals de Denen de brug noemen, kan de passage voor problemen zorgen bij (klassements)renners die niet goed gepositioneerd zitten in het peloton. De finish in Nyborg ligt amper 3 kilometer na het einde van de brug. "Het waait hier altijd", aldus parcoursbouwer Thierry Gouvenou. "Er zullen zeker renners zijn die wat willen proberen."

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

De weersvoorspelling voor zaterdag is dat de wind uit het zuidwesten komt en windkracht 3 tot 5 bereikt. Dat zou betekenen dat de wind op de Grote Beltbrug schuin van voren komt, terwijl voor waaiervorming zijwind of wind schuin van achter nodig is. Als de wind van de zijkant komt, gaan renners schuin achter hun voorganger schuilen. Op een gegeven moment houdt de weg in de breedte op, waardoor er een breuk, en daarmee een waaier, ontstaat.

"Maar het weer hier is heel onvoorspelbaar, dat hebben we al gemerkt", zegt Wout van Aert, die vrijdag in de openingstijdrit gekozen had voor een vroege starttijd in de hoop dat het dan droog zou zijn, maar uiteindelijk in de stromende regen door Kopenhagen reed. "Ik verwacht zaterdag een nerveuze en zware rit, maar alles hangt af van het weer."

Volgens Pedersen gaat het om deel vóór de brug

Trek-Segafredo-renner Mads Pedersen, die als Deen de wegen van de tweede etappe goed kent, denkt dat het gevaarlijkste deel van de tweede rit al vóór de brug zit. "Er is driehonderd dagen per jaar tegenwind op de brug als je in westelijke richting rijdt, dus ik denk niet hij een groot verschil gaat maken. Het gaat om het deel daarvóór."

Na de tussensprint in Kalundborg, op 75 kilometer van de finish, maakt het parcours een bocht van 90 graden en moeten de renners langs de kust naar het zuiden. Bij voldoende wind zijn er ideale ingrediënten voor waaiers.

"In de eerste sprintetappe van de Tour is er altijd al veel stress", zegt Dylan Groenwegen, een van de kanshebbers voor de etappezege. "Als er zaterdag wind staat, zal er nog meer stress zijn."

Groenewegens ploeggenoot Michael Matthews verwacht "chaos" op de Deense wegen. "Ik denk dat het voor de televisiekijkers een heel mooie etappe wordt, zeker als de wind meewerkt."

De tweede etappe van de Tour begint zaterdag om 12.35 uur in Roskilde. De finish in Nyborg wordt verwacht tussen 17.00 en 17.25 uur.

In 2004 reden de renners in de Ronde van Denemarken over de Grote Beltbrug. In 2004 reden de renners in de Ronde van Denemarken over de Grote Beltbrug. Foto: Getty Images

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier