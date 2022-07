Wout van Aert werd vrijdag in de openingstijdrit van de Tour de France verrassend geklopt door Yves Lampaert. De Belg van Jumbo-Visma reed onder lastigere omstandigheden dan zijn landgenoot, maar dat wilde hij niet als excuses gebruiken.

Jumbo-Visma raadpleegde donderdag wel 25 weersites en -mensen om te bepalen wat de ideale starttijd zou zijn voor zijn kopmannen in de 13 kilometer lange tijdrit in Kopenhagen. De voorspellingen zeiden allemaal dat het in de Deense namiddag steeds harder zou gaan regenen, maar de realiteit bleek anders.

Van Aert begon om 17.04 uur in een flinke regenbui, terwijl het veertig minuten later tijdens de rit van Lampaert zo goed als droog was. De 31-jarige Vlaming van Quick-Step Alpha Vinyl was vijf seconden sneller dan zijn bekendere landgenoot en pakte daarmee ook tot zijn eigen verbazing de ritzege en de eerste gele trui.

"Het zou heel lullig zijn als ik nu zeg dat ik tweede ben geworden door de omstandigheden", zei Van Aert na de tijdrit. "Het regende misschien niet tijdens de rit van Yves, maar ik denk dat we allemaal op een natte weg hebben gereden."

"Het was even schrikken toen ik zag dat Yves sneller was, maar ik kan hem alleen maar feliciteren. Ik houd er niet zo van om achteraf allerlei excuses te zoeken. Yves heeft gewoon sneller gereden. Vijf seconden is ook geen klein verschil in zo'n korte tijdrit."

Van Aert niet verrast door sterk optreden Lampaert

De eerste etappe van de Tour was voor Van Aert al maanden een groot doel. Met zijn tijd van 15 minuten en 22 seconden - goed voor een gemiddelde snelheid van 51,5 kilometer per uur - klopte hij wereldkampioen Filippo Ganna en titelverdediger Tadej Pogacar, die respectievelijk een minuut voor en een minuut na hem waren gestart en dus onder dezelfde omstandigheden reden.

"Ik had ook een goed gevoel onderweg", aldus Van Aert. "In de bochten ging ik niet overdreven snel, maar ik reed wel steeds een goede lijn. Het was mooi dat ik de eerste tijd had toen ik over de finish kwam, zeker omdat er al flink wat sterke gasten waren geweest. Maar ik was op dat moment absoluut nog niet zeker van de winst."

De zesvoudig ritwinnaar in de Tour had Lampaert al omcirkeld als een van zijn laatste grote concurrenten in de strijd om de dagzege. "Ik ben dan ook niet heel verrast door zijn tijd. Yves is een specialist, zeker in een korte tijdrit als deze hoort hij bij de favorieten. En dat heeft hij bewezen."

Van Aert kan de komende dagen alsnog de gele trui pakken, bijvoorbeeld als hij zaterdag de tweede etappe wint en 10 bonificatieseconden sprokkelt. "Ik weet dat het belangrijk is dat ik snel de knop omschakel naar morgen, maar ik heb me de afgelopen tijd echt vooral op deze tijdrit gefocust. Dus ik ga me eerst even bezinnen en dan pas kijken naar mijn volgende kansen."

