Voor Yves Lampaert komt de overwinning in de openingstijdrit van de Tour de France als een enorme verrassing. De Belg barst na afloop in tranen uit en kan niet geloven dat hij heeft gewonnen.

"Mijn hoofd ontploft", zei Lampaert vol ongeloof. "Ik klop hier de beste renners ter wereld. Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België. Ik had nooit gedacht dat ik dit klaar kon spelen."

De 31-jarige Lampaert won de 13,2 kilometer lange tijdrit door de straten van Kopenhagen in vijftien minuten en zeventien seconden. Daarmee was hij verrassend vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Wout van Aert.

Ook liet de renner van Quick-Step Alpha Vinyl onder anderen titelverdediger Tadej Pogacar, wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en Mathieu van der Poel achter zich.

"Ik kan het niet geloven. Ik wist dat ik in goede conditie verkeerde, maar om meteen een Tour-rit te winnen, daar had ik nooit van kunnen dromen", jubelde Lampaert. "Ik heb het gedaan. In een tijdrit kan iedereen zo hard trappen als hij kan, maar om hier Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen..."

Yves Lampaert won voor het eerst een etappe in de Tour de France. Foto: AFP

Lampaert denkt niet dat weersomstandigheden hem voordeel opleverden

Lampaert profiteerde wel van de weersomstandigheden. Waar favorieten als Van Aert, Ganna en Van der Poel hun tijdrit in de stromende regen reden, legde de renner van Quick-Step Alpha Vinyl zijn race tegen de klok af in droge omstandigheden.

Hij denkt niet dat hem dat voordeel opleverde. "De wegen waren nog steeds heel nat en de putten in de weg zaten vol water. Ik dacht in de bochten steeds dat ik sneller moest gaan en op mijn banden moest vertrouwen."

"Uiteindelijk was ik vijf seconden sneller dan Van Aert. Ik ga het pas beseffen als de Tour voorbij is of als ik maandag mijn vrouw en zoon kan zien met de gele trui om mijn schouders. Ik denk dat ik trots mag zijn op mezelf."

Lampaert droeg zijn overwinning onder meer op aan zijn ploeggenoot Tim Declercq, die de Tour moet missen door een positieve coronatest. "Dit is voor mijn team en mijn familie. En ook voor mijn beste vriend Tim Declercq, die de Tour al na een paar uur moest verlaten door COVID-19. Het is heel jammer dat hij hier niet bij kan zijn."