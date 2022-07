Mathieu van der Poel kon vrijdag leven met zijn optreden in de openingstijdrit van de Tour de France. De 27-jarige renner miste de absolute topvorm om te kunnen winnen, maar eindigt wel in de top tien en houdt kans op de gele trui later deze ronde.

De vroeg gestarte Van der Poel mocht na zijn tijdrit even in de hotseat als de renner met de snelste tijd, maar de kopman van Alpecin-Deceuninck wist meteen na zijn finish al dat hij de etappe niet zou winnen. "Dit gaat niet genoeg zijn als de echte specialisten zijn geweest", zei hij in een eerste reactie.

Na iets minder dan een uur dook Wout van Aert inderdaad acht seconden onder de tijd van Van der Poel, waardoor de Nederlander terug naar de teambus mocht. "Ik heb geen slechte tijdrit gereden", concludeerde hij vervolgens.

"Enerzijds ben ik blij dat ik geslaagd ben in mijn opzet om de schade te beperken. Anderzijds denk ik dat er met een superdag meer mogelijk was geweest. Maar goed, het zijn niet de minsten die mij hier verslaan."

Vlak voor de start van de vlakke tijdrit van 13 kilometer door het centrum van Kopenhagen begon het te regenen, waardoor alle renners op zijn minst op een gedeeltelijk natte weg moesten rijden. Dat sprak niet in het nadeel van Van der Poel, die als wereldtopper in het veldrijden en mountainbiken geen problemen heeft met lastige en technische bochten.

"Maar ik had ook gewoon last van de natte weg", zei Van der Poel met een glimlach. "Ik heb geprobeerd de bochten zo goed mogelijk aan te snijden en niet te veel risico's te nemen, maar alsnog heb ik in twee bochten flink wat tijd verloren. En op de rechte stukken kon ik ook niet helemaal de wattages trappen die ik vooraf voor ogen had. Ik heb er alles aan gedaan, maar had gehoopt op iets betere benen."

Mathieu van der Poel reed net als veel andere renners over een natte weg in Kopenhagen. Mathieu van der Poel reed net als veel andere renners over een natte weg in Kopenhagen. Foto: Getty Images

Van der Poel gaat nog wel wat proberen deze Tour

Van der Poel gaf uiteindelijk twaalf seconden toe op de verrassende winnaar Yves Lampaert en werd vijfde. Daarmee verschaft hij zichzelf een prima uitgangspositie om in de komende dagen alsnog de gele trui te veroveren. Dat kan bijvoorbeeld in de vijfde etappe, die deels over kasseien gaat.

"Het is zaak om de komende dagen zo veilig mogelijk door te komen en dan kan er in de kasseienetappe heel veel gebeuren. Ik denk dat ik nog wel wat kan proberen de komende week. Ik zou heel graag net als vorig jaar de gele trui dragen, maar het is ook niet zo dat mijn Tour mislukt is als dat niet lukt."

Van der Poel zal zaterdag in de tweede rit normaal gesproken werken voor ploegmaat en sprinter Jasper Philipsen. De etappe van Roskilde naar Nyborg lijkt de eerste kans op een massasprint deze Tour, al voert het parcours veelal langs de kust en ligt de finish vlak na een 18 kilometer lange brug.

De wind kan dus een rol gaan spelen. "Maar ik verwacht dat ik morgen gewoon de lead-out ga doen voor Jasper", aldus Van der Poel.