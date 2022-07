Yves Lampaert heeft vrijdag verrassend de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen gewonnen. De Belg profiteerde van de weersomstandigheden en bleef zijn landgenoot Wout van Aert voor. Mathieu van der Poel eindigde als vijfde.

De 31-jarige Lampaert legde de 13,2 kilometer lange tijdrit in droge omstandigheden af in vijftien minuten en zeventien seconden. Daarmee was de renner van Quick-Step Alpha Vinyl vijf seconden sneller dan Jumbo-Visma-renner Van Aert, die de race tegen de klok in de stromende regen reed.

Titelverdediger Tadej Pogacar begon uitstekend aan de Tour en werd op zeven seconden van Lampaert derde. De Sloveen was net iets sneller dan wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die als vierde eindigde.

Pogacars concurrenten voor de eindzege Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, de kopmannen van Jumbo-Visma, gaven beiden een aantal seconden toe op de kopman van UAE Team Emirates. Vingegaard werd op vijftien tellen zevende en Roglic finishte een seconde achter zijn Deense ploeggenoot als achtste.

Van der Poel was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Hij had even de snelste tijd in handen, maar was uiteindelijk dertien seconden langzamer dan Lampaert. Ook Bauke Mollema eindigde in de top tien. De Nederlands kampioen tijdrijden werd op zeventien tellen negende.

Logischerwijs gaat Lampaert zaterdag als geletruidrager van start in de tweede etappe. Die leidt het peloton in Denemarken over ruim 200 nagenoeg vlakke kilometers van Roskilde naar Nyborg.

Uitslag openingstijdrit Tour de France 1. Yves Lampaert (Bel) - 15.17

2. Wout van Aert (Bel) + 0.05

3. Tadej Pogacar (Slv) + 0.07

4. Filippo Ganna (Ita) + 0.10

5. Mathieu van der Poel (Ned) + 0.13

6. Mads Pedersen (Den) + 0.15

7. Jonas Vingegaard (Den) z.t.

8. Primoz Roglic (Slv) + 0.16

9. Bauke Mollema (Ned) + 0.17

10. Dylan Teuns (Bel) + 0.20

Mollema en Van der Poel even in hot seat

In de Deense hoofdstad kwamen de favorieten voor de etappezege al vroeg van start. Mollema klokte in de stromende regen als eerste een snelle tijd, maar werd al snel uit de hot seat verdrongen voor Van der Poel.

Roglic beet zich vervolgens stuk op de tijd van Van der Poel, maar Ganna dook daar wel net onder. De Italiaan had de beste tijd niet lang in handen, want even later was Van Aert zes seconden sneller.

Van Aert leek met die tijd op weg naar de overwinning, maar gedurende de tijdrit werd het droog en werden de wegen minder glad. Dat was in het voordeel van Lampaert, die voor een flinke verrassing zorgde en vijf seconden onder de tijd van zijn landgenoot dook.

Lampaert moest vervolgens lang wachten of zijn tijd voldoende was voor de winst, maar niemand kwam daarna meer in de buurt. De Belg won zo voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour.