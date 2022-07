De wereld is voor een groot deel weer heropend, maar in de Tour de France is het coronavirus nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp. Zes renners moesten zich nog voor de start vrijdag in Kopenhagen terugtrekken vanwege een positieve test en dus is er flink wat coronastress in het peloton.

Als de wielerwereld al vergeten was dat corona niet verdwenen is, dan was de Ronde van Zwitserland een hardhandige herinnering. 152 renners begonnen op 12 juni aan de laatste voorbereidingskoers op de Tour. Zeven dagen later waren er na de slotrit nog 76 mannen over, vooral door een hausse aan coronagevallen.

"Wat er in Zwitserland gebeurde, heeft ons allemaal een beetje bang gemaakt", zegt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. "Er is een heel reële kans dat renners en stafleden positief zullen testen tijden de Tour en dan is je wedstrijd klaar. We doen er alles aan om het te voorkomen, met mondkapjes, veel testen en door zo weinig mogelijk contact te hebben met mensen van buiten het team. Maar het zorgt zeker voor stress."

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

Jumbo-Visma heeft zijn eerste positieve test al gehad, met Merijn Zeeman. De sportief directeur had zich nog niet bij de ploeg gevoegd in Kopenhagen en kan eventueel later deze Tour nog aansluiten, als hij helemaal hersteld is. Voor een renner met corona is de wedstrijd hoe dan ook meteen voorbij. "Ik maak me wel zorgen om corona in het peloton", zegt titelverdediger Tadej Pogacar dan ook.

"We weten allemaal dat COVID-19 nog steeds om ons heen is, hè", aldus Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. "We zijn daarom altijd heel waakzaam gebleven binnen ons team. We volgen alle voorzorgsmaatregelen, meer kunnen we niet doen. Behalve hopen dat we negatief blijven."

'Gevaarlijk voor sporters om door te gaan bij ziekte'

De internationale wielerunie UCI maakt dinsdag wel een versoepeling van de coronaregels in het wielrennen bekend. Een ploeg die tijdens de Tour de France binnen zeven dagen te maken krijgt met een of meer positieve coronatests van renners hoeft niet meer met het volledige team uit koers te worden gezet.

Desondanks is het nog steeds mogelijk dat een renner die in de gele leiderstrui rijdt de Tour moet verlaten vanwege een positieve test, zoals de Rus Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe overkwam in de Ronde van Zwitserland.

Met Bryan Coquard (Cofidis), Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Samuele Battistella (Astana), Omer Goldstein en Daryl Impey (beiden Israel-Premier Tech) heeft de Tour al voor de start afscheid moeten nemen van zes renners.

"We moeten heel voorzichtig zijn", zegt ploegleider Tom Steels van Quick-Step Alpha Vinyl. "De wereld is weer geopend, maar COVID-19 is niet weg. Zeker voor sporters is het gevaarlijk om door te gaan als je ziek bent. We moeten daarom heel strikt zijn, en alvast onze excuses aanbieden aan de fans: we zullen minder open zijn richting hen dan we willen."

Pogacar hoopt dat bubbel zijn werk doet tijdens Tour

Het Tour-peloton hoopt dat het grootste gevaar vóór de start zat. Zo twitterde Team DSM-kopman Romain Bardet dinsdag over zijn stressvolle reis naar Kopenhagen, vlak voordat hij in een vol vliegtuig stapte waarin 90 procent van de passagiers geen mondkapje droeg. "We dachten dat de coronazorgen achter de rug waren, maar blijkbaar niet", zei de Fransman donderdag. "Daar moeten we aan wennen."

Nu alle renners in Denemarken zijn en een negatieve test hebben overlegd, zouden de zorgen wel wat moeten afnemen. "Ik hoop dat we vanaf nu zoveel mogelijk in een bubbel kunnen blijven", aldus Pogacar. "En dat we overleven zonder extra positieve tests."

De 109e editie van de Tour begint vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in Kopenhagen. De Fransman Jérémy Lecroq vertrekt om 16.00 uur als eerste renner. De finish van de laatste renner, Marc Soler, wordt rond 19.10 uur verwacht.

190 Waarom Van der Poel (door zijn gewicht) de Tour de France niet kan winnen

Al het laatste nieuws en alle achtergronden vind je in ons Tour de France-dossier