Wout van Aert gaat in de komende Tour de France voor het eerst volledig voor winst van het puntenklassement. De kanshebber voor de zege in de openingstijdrit van vrijdag in Kopenhagen ziet zijn persoonlijke ambitie niet als hindernis voor het hoofddoel van zijn ploeg Jumbo-Visma: de Tour winnen.

Het was in België sinds de Tour van vorig jaar een van de belangrijkste wielervragen: mag Van Aert van Jumbo-Visma voor de groene trui gaan? Toen het antwoord van de ploegleiding 'ja' was, kwam er een nieuwe vraag voor in de plaats: is het mogelijk om binnen één team voor geel én groen te gaan in Ronde van Frankrijk?

"Ik zie geen probleem in het najagen van beide doelen", zei Van Aert woensdag bij een persmoment in Kopenhagen. "Ik heb in mijn vorige drie Tours al laten zien dat ik veel taken kan combineren."

Om het puntenklassement te winnen, zal de 27-jarige Belg zich de komende drie weken moeten mengen in zoveel mogelijk tussensprints en in alle massasprints. In zijn eerste drie Tours won hij zes ritten, maar spaarde hij ook regelmatig energie zodat hij zijn kopmannen voor het klassement zo goed mogelijk kon steunen.

"Het zal energie kosten om voor de groene trui te gaan", erkent Van Aert. "Ik zal dit jaar een iets andere rol hebben binnen het team en meer vrijheid hebben om zoveel mogelijk punten te pakken. Maar ik heb bewezen dat ik voor ritzeges kan gaan én het team kan helpen. De gele trui in Parijs is een groot doel voor onze groep, een doel waar we al jaren op jagen. Ik heb veel zin om daar een belangrijke rol bij te spelen."

Roglic en Vingegaard niet bang voor minder hulp

Jumbo-Visma-kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard lijken zich geen zorgen te maken dat de groene droom van Van Aert hen problemen op gaat leveren. "Wout is altijd voor 100 procent toegewijd aan het team", aldus Roglic. "In deze ploeg helpen we elkaar. We weten wat ons grootste doel is deze Tour: het geel naar Parijs brengen. Maar het is prima dat Wout een vrije rol heeft, het is ook een uitdaging om voor het groen te gaan."

Vingegaard: "We willen Wout allemaal steunen in zijn doel om het groen te pakken. Dat betekent dat hij in sommige etappes vooral bezig zal zijn met de sprint en de tussensprint. Maar Primoz en ik gaan zonder twijfel de hulp krijgen die we nodig hebben. Ik denk dat we als team een goed plan hebben. En hopelijk lukt het om dat plan goed uit te voeren."

Volgens ploegleider Grischa Niermann is goede communicatie de sleutel om de ambities van Jumbo-Visma tijdens de Tour te bewerkstelligen. "We moeten veel tactische beslissingen gaan nemen en daarvoor moeten we blijven praten met de renners en als ploegleiding onderling. Wout kan op alle terreinen uitstekend uit de voeten, dus we gaan vol voor beide grote doelen."

Van Aert weet door knieblessure niet of hij tijdrit kan winnen

Van Aert kan vrijdag in de eerste etappe zijn eerste twintig punten pakken als hij de vlakke openingstijdrit van 13 kilometer op zijn naam schrijft. En belangrijker nog: bij winst is hij de eerste geletruidrager van de 109e editie van de Tour.

"Deze eerste etappe is vanaf het begin van dit seizoen al een van mijn belangrijkste doelen", zegt de Vlaming. "Ik heb er heel veel voor gedaan, vele uren op de tijdritfiets getraind. Bovendien vind ik het een mooi parcours, dwars door het centrum van Kopenhagen."

Toch is er twijfel bij Van Aert, omdat hij vorige week een lichte knieblessure opliep toen hij tijdens een training tegen zijn stuur stootte. Afgelopen weekend sloeg hij het Belgische kampioenschap op de weg over vanwege zijn klachten, maar hij is fit genoeg voor de Tour.

"Maar ik weet niet of ik vrijdag 100 procent ben. Ik voel nog pijn bij het trappen, al is dat vooral een probleem bij langere inspanningen. Ik heb in ieder geval geen ideale voorbereiding gehad, mentaal is dit niet de makkelijkste manier om aan de Tour te beginnen."

De Fransman Jérémy Lecroq vertrekt vrijdag om 16.00 uur als eerste renner voor zijn tijdrit. Van Aert is om 17.04 uur aan de beurt, een minuut na topfavoriet Filippo Ganna. De laatste renner finisht rond 19.10 uur.

Starttijden kanshebbers voor etappezege 16.07 uur: Stefan Bissegger

16.11 uur: Mathieu van der Poel

16.20 uur: Primoz Roglic

16.34 uur: Stefan Küng

16.41 uur: Geraint Thomas

17.03 uur: Filippo Ganna

17.04 uur: Wout van Aert

17.05 uur: Tadej Pogacar

