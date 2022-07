Tadej Pogacar is pas 23, maar nu al de beste wielrenner ter wereld. NU.nl verbleef vorige maand in de Ronde van Slovenië enkele dagen in het spoor van de Sloveen, die vrijdag in Kopenhagen begint aan zijn missie om voor de derde keer op rij de Tour de France te winnen. "Tadej investeert nu al in de volgende generatie Sloveense wielrenners."

De terrassen rond het centrale plein van Nova Gorica zitten vol met mensen die genieten van de namiddagzon als Pogacar door een haag van landgenoten en camera's naar een bescheiden podium fietst. De eregast van de persconferentie een dag voor de start van de Ronde van Slovenië stapt af, zwaait even en gaat achter een lange, met een gifgroen kleed bedekte tafel zitten.

Pogacar wacht geduldig terwijl de voorzitter van het organisatiecomité, de directeur van het Sloveense toeristenbureau en de burgemeester van grensplaats Nova Gorica een toespraak houden, die stuk voor stuk integraal vertaald worden in het Italiaans én het Engels. Af en toe kijkt hij op zijn telefoon of lacht hij om een opmerking van landgenoot en Milaan-San Remo-winnaar Matej Mohoric, die naast hem zit.

Na 26 minuten krijgt Pogacar voor het eerst de microfoon aangereikt. "Bedankt voor de uitnodiging voor deze persconferentie. Dit is een van de mooiste koersen ter wereld", zegt hij, waarna er gejuicht opstijgt vanaf de stoelen voor het podium én vanaf de terrassen. "Ik vind het geweldig om in eigen land te racen. Ik wil hier de komende dagen plezier maken en dan met een goed gevoel naar de Tour gaan."

Na 55 minuten is het persmoment voorbij. Pogacar poseert nog in alle rust met de hoogwaardigheidsbekleders en beantwoordt beleefd een vraag van een Duitse televisieverslaggever, hoewel er eigenlijk geen interviews toegestaan waren. Vervolgens stapt hij weer op zijn fiets en rijdt hij de 500 meter terug naar zijn hotel.

Tadej Pogacar zit op het podium tijdens de persconferentie voor de Ronde van Slovenië. Tadej Pogacar zit op het podium tijdens de persconferentie voor de Ronde van Slovenië. Foto: Sportida.com

Pogacar stalt al zijn fietsen bij zijn wielerclub

Wie in een groene en heuvelachtige buitenwijk in het noordwesten van de Sloveense hoofdstad Ljubljana aankomt bij het fraaie hoofdkwartier van 'Kolesarsko Drustvo Rog', ziet eerst een gele fiets op een 10 meter hoge gele paal. KD Rog werd al in 1949 opgericht door arbeiders van een fietsfabriek en is de grootste wielerclub van Slovenië, maar het is inmiddels vooral de plek waar Pogacar begon met fietsen.

Op de eerste verdieping van het clubhuis leunen lijsten met een gele trui, een bolletjestrui en een witte trui tegen een muur aan. In een andere hoek staan vijf dure Colnago-fietsen. Het zijn allemaal cadeaus van het beroemdste clublid. "Op een van die fietsen won Pogacar zijn eerste Tour", zegt Miro Miskulin met een glimlach. "Hij heeft niet veel ruimte in zijn huis in Monaco, dus hij laat alles maar hier achter."

Miskulin is officieel de secretaris van KD Rog. Officieus is de oud-renner al twintig jaar een belangrijke spil in het Sloveense wielrennen. "Kijk", zegt hij, terwijl hij een foto op zijn telefoon laat zien. "Dit is Primoz Roglic in 2012, bij zijn eerste race. Toen reed hij in een shirt van onze club."

Vijf jaar eerder was een negenjarige Pogacar begonnen met trainen bij KD Rog, in navolging van zijn oudere broer Tilen. Hij was veel te klein voor zijn eerste fiets, een groene Billato, en eindigde als laatste in zijn eerste race, maar zijn talent was al snel duidelijk.

"Ik heb een mooie foto van een race uit 2012", zegt Miskulin, terwijl hij opnieuw zoekt in zijn telefoon. "De koers was hier vlakbij, voor jongens jonger dan veertien jaar. Andrej Hauptman (een KD Rog-lid dat in 2001 brons pakte in de wegrit van de WK wielrennen, red.) kwam kijken en vroeg: 'Wie is die kleine jongen die helemaal achteraan rijdt?' Dat was Tadej Pogacar. En hij reed helemaal vóóraan, want hij had het hele veld op een ronde gezet."

De verzameling fietsen van Tadej Pogacar in het clubhuis van wielervereniging Rog. De verzameling fietsen van Tadej Pogacar in het clubhuis van wielervereniging Rog. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

Pogacar heeft eigen jeugdploeg opgericht

Een paar weken voor de Ronde van Slovenië keerde Pogacar even terug bij zijn wielerclub. Tijdens zijn voorbereiding op de Tour had hij een paar uur ingeruimd voor een fotoshoot met de 150 jongens die voor Team Pogi rijden. Dat is een jeugdploeg voor renners tussen de tien en negentien jaar die de Sloveen in 2020 oprichtte onder de vlag van KD Rog.

"De shoot duurde wel een uur of drie", zegt Miskulin. "Op een gegeven moment begon ik een beetje bang te worden dat het te lang zou duren voor Pogacar, maar hij vond het allemaal prima, ging met iedereen op de foto."

Team Pogi wordt sinds dit jaar gesteund door UAE en heeft een budget van 250.000 euro. "We hebben een fietsensponsor uit Taiwan en een shirtsponsor uit China", aldus Miskulin. "Iedereen wil bij Team Pogi horen vanwege de connectie met Pogacar."

Hauptman, die jarenlang de coach van Pogacar was en tegenwoordig zijn ploegleider is bij UAE Team Emirates, benadrukt dat de nummer één van de UCI-ranking niet alleen de naamgever is van de ploeg. "Hij steunt het team echt waar hij kan, ook financieel. Als hij een bericht krijgt over resultaten van de jonge jongens, dan is hij altijd blij. Tadej weet waar hij vandaan komt, dat is mooi om te zien."

Ondanks zijn jonge leeftijd vindt Pogacar het al belangrijk om te investeren in zijn potentiële opvolgers. "Dat bewijst hoe volwassen en intelligent Tadej is", zegt oud-renner Bogdan Fink, de koersdirecteur van de Ronde van Slovenië. "Hij herinnert zich dat in zijn jeugd niet alles perfect was en probeert dat nu te verbeteren voor de volgende generatie."

Tijdens de Ronde van Slovenië werd er flink van merchandise van Tadej Pogacar verkocht. Tijdens de Ronde van Slovenië werd er flink van merchandise van Tadej Pogacar verkocht. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

Pogacar is nog dezelfde persoon als voor zijn Tour-zeges

Bij de start en de finish van elke etappe van de Ronde van Slovenië staat een rood standje waar wielerfans merchandise van Pogacar kunnen kopen, van paraplu's tot koersbroeken en van gele babykleding tot petjes en armbandjes.

"We begonnen in 2019, toen Tadej bij UAE tekende", zegt verkoper Gregor, nadat hij zijn laatste klant van de dag geholpen heeft. "Hij bedacht een logo en wilde zijn merk meer uitdragen. Toen wist natuurlijk nog niemand dat hij zo goed en groot zou worden. Gelukkig is hij altijd een normale gozer gebleven."

Wel een normale gozer die zo'n 6 miljoen euro per jaar verdient en twee jaar geleden met zijn verloofde Urska Zigart - zelf profrenster - naar Monaco is verhuisd. "Maar de eerste keer dat hij naar Monaco ging, nam hij al zijn spullen gewoon mee in een SEAT Ibiza", zegt Miskulin met een lach. "Wie hem kent, weet dat hij heel gewoon is."

Als Pogacar terug in Slovenië is, dan slaapt hij regelmatig in het huis van Hauptman, waar hij een eigen vertrek heeft. "Tadej is nog precies dezelfde persoon als voor zijn twee Tour-zeges", zegt Hauptman. "In de koers zorgt hij voor spektakel, daarbuiten houdt hij het simpel."

Volgens Fink past dat volledig bij de Sloveense volksaard. "Wij weten dat het niet uitmaakt of je veel talent hebt. Je kunt alleen wat bereiken door hard te werken. Tadej is eigenlijk de perfecte renner."

Pogacar deelt handtekeningen uit na etappe

Na de eerste etappe van de Ronde van Slovenië, waarin hij op de eerste de beste serieuze klim aanvalt en zo zijn teamgenoot Rafal Majka aan de ritzege helpt, arriveert Pogacar onder luid gejuich van zo'n vijftig fans bij de bus van UAE Team Emirates. Hij draait zich even om en zwaait voordat hij de bus instapt om te douchen.

De supporters blijven allemaal staan. Een man van een jaar of veertig vraagt aan een verzorger of hij Pogacar kan roepen. Na een minuut of tien beginnen de fans de naam van hun held te scanderen, in de hoop dat hij zich nog een keer laat zien voordat de bus naar het hotel vertrekt.

Het geroep om "Pogi, Pogi, Pogi" heeft succes. Een opgefriste en inmiddels afgekoelde Pogacar schuift het gordijntje voor de ingang weg, stapt naar buiten en neemt alle tijd om handtekeningen uit te delen en te poseren voor foto's. Na een minuut of vijf verdwijnt de beste wielrenner ter wereld weer, nu met een grote glimlach op zijn gezicht.

Tadej Pogacar deelt handtekeningen uit na de eerste rit van de Ronde van Slovenië. Tadej Pogacar deelt handtekeningen uit na de eerste rit van de Ronde van Slovenië. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

