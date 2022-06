Mathieu van der Poel gaat vrijdag als twaalfde van start in de individuele tijdrit over ruim 13 kilometer waarmee de Tour de France begint. Hij is om 16.11 uur na Bauke Mollema de tweede Nederlander die in Kopenhagen in actie komt.

Van der Poel begint elf minuten na de Fransman Jérémy Lecroq, die het spits af bijt. De Nederlander hoopt in ieder geval het tijdverlies te beperken, zodat hij kans houdt om net als vorig jaar in de eerste week van de Tour het geel te veroveren.

Mollema is om 16.04 uur de eerste Nederlander die in actie komt in de race tegen de klok. De renner van Trek-Segafredo doet dat in de nationale kampioenstrui, na zijn titel bij de NK tijdrijden vorige week in Emmen.

Volgens de weersvoorspellingen is het aan het begin van de tijdrit droog in Kopenhagen, maar kan het later gaan regenen.

Het parcours lijkt op papier niet bepaald op het lijf van de Nederlanders geschreven, al is vooral Van der Poel niet helemaal uit te sluiten als kanshebber. De rit van exact 13,2 kilometer door de straten van Kopenhagen telt een aantal scherpe bochten, waarin de vaart flink kan afnemen.

Starttijden Nederlanders 16.04 uur: Bauke Mollema

16.11 uur: Mathieu van der Poel

16.38 uur: Fabio Jakobsen

17.16 uur: Martijn Tusveld

17.29 uur: Dylan Groenewegen

17.47 uur: Dylan van Baarle

17.48 uur: Steven Kruijswijk

17.59 uur: Taco van der Hoorn

18.29 uur: Danny van Poppel

18.44 uur: Nils Eekhoff

Drie favorieten direct achter elkaar in actie

Bijna een uur na het vertrek van Van der Poel is het de beurt aan drie favorieten in de strijd om de eerste gele trui. Om 17.03 uur schuift Filippo Ganna van het startblok af, gevolgd door Wout van Aert en Tadej Pogacar.

Titelverdediger Pogacar komt als een van de laatste favorieten voor het algemeen klassement in actie. Na de Sloveen zet van zijn concurrenten alleen Adam Yates (17.25) nog een tijd neer.

Van de klassementsmannen start Primoz Roglic (Jumbo-Visma) al om 16.20 uur. Jonas Vingegaard, ploeggenoot van Roglic en vorig jaar tweede in het eindklassement, vertrekt om 16.42 uur. Oud-winnaar Geraint Thomas start één minuut voor Vingegaard.

Marc Soler is als laatste aan de beurt, om 18.55 uur. Na zijn finish, zo'n vijftien minuten later, is bekend wie in het geel aan de vlakke tweede etappe van Roskilde naar Nyborg begint.

Starttijden kanshebbers voor etappezege 16.07 uur: Stefan Bissegger

16.11 uur: Mathieu van der Poel

16.20 uur: Primoz Roglic

16.34 uur: Stefan Küng

16.41 uur: Geraint Thomas

17.03 uur: Filippo Ganna

17.04 uur: Wout van Aert

17.05 uur: Tadej Pogacar

Lees alles over de Tour de France op onze speciale pagina