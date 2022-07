Ook dit jaar zijn verschillende renners niet gestart in de Tour de France of juist afgestapt als gevolg van een positieve coronatest. Een overzicht van de ongelukkigen.

Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl)

De nummer laatst van de Tour van vorig jaar was de eerste die het slechte nieuws te horen kreeg. Declercq, die voor de vierde keer zou meedoen aan de grootste wielerkoers ter wereld, wordt vervangen door Florian Sénéchal.

Omer Goldstein (Israel-Premier Tech)

Vlak na Declercq volgde Goldstein. Hij werd aangemerkt als hoogrisicocontact en werd om die reden uit de Tour gehaald. De plek van de Israëlische ploeggenoot van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome wordt ingenomen door Guillaume Boivin.

Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

De afmelding van de ervaren Italiaan Trentin was goed nieuws voor Marc Hirschi, die zijn plek inneemt. De Zwitser deed de afgelopen twee jaar ook mee aan de Tour en won twee jaar geleden een rit.

Samuele Battistella (Astana)

Ook het Astana van kopman Alexey Lutsenko ontkwam niet aan coronaproblematiek. De 23-jarige Battistella zou voor het eerst meedoen aan de Tour, maar moest zijn plek afstaan aan Alexandr Riabushenko.

Daryl Impey (Israel-Premier Tech)

Na Goldstein viel ook de ervaren Impey weg bij Israel-Premier Tech. De Zuid-Afrikaan testte nog voor hij de teambubbel zou betreden positief. Guy Niv is zijn vervanger.

Bryan Coquard (Cofidis)

De Franse sprinter hoopte in de Tour mee te doen om etappezeges, maar kan dat dus uit zijn hoofd zetten. Cofidis heeft de 35-jarige Pierre-Luc Périchon bij de ploeg gehaald.

Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën)

Uitgerekend op de dag van de eerste bergrit - het favoriete terrein van Bouchard - testte de Fransman positief op het coronavirus. Hij kon niet van start gaan in de achtste etappe en werd de eerste renner die de ronde vanwege een positieve coronatest verliet.

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)

De Noor kon net als Bouchard niet meer van start gaan in de achtste rit. Een tegenvaller voor hemzelf én geletruidrager Tadej Pogacar, die een helper verliest en extra voorzichtig moet zijn nu het virus binnen zijn ploeg rondwaart.

Guillaume Martin (Cofidis)

De kopman van Cofidis testte positief voor de negende etappe. De Fransman stond op de veertiende plek in het algemeen klassement en hoopte op een toptienklassering in Parijs.

Luke Durbridge (BikeExchange)

Voorafgaand aan de rustdag testte Durbridge nog negatief, maar twee dagen later kan hij alsnog niet verder in de Tour. Hij is besmet met het virus en is de veertiende renner die voortijdig naar huis moet.

George Bennett (UAE Team Emirates)

Ook voor George Bennett is de Tour een dag na de rustdag voorbij. De renner van UAE Team Emirates, een helper van kopman Tadej Pogacar, kreeg maandagavond coronagerelateerde klachten en testte vervolgens positief.

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Warren Barguil zag zijn achtste Tour-deelname vlak voor de dertiende etappe ten einde komen. De Fransman, die kopman Nairo Quintana bijstond, is de enige renner uit de ploeg die positief testte op het coronavirus.

Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

Met een ritwinst en een week in de bolletjestrui is deze editie van de Tour de France er een om niet snel te vergeten voor Magnus Cort. Dat geldt niet voor het einde: vanwege een coronabesmetting ging hij niet van start in de vijftiende etappe.

Simon Clarke (Israel-Premier Tech)

Wie ook niet in de vijftiende etappe van start ging, was Simon Clarke. Bij een routinetest kwam een coronabesmetting aan het licht bij de winnaar van de vijfde etappe.

Aurélien Paret-Peintre (AG2R)

Aurélien Paret-Peintre bezette na vijftien etappes de 24e plaats in het algemeen klassement. Door een positieve coronatest op de dag voor de rustdag kon de Fransman geen gooi doen naar een plek in de top twintig.

Mikaël Cherel (AG2R)

In hetzelfde persbericht waarin AG2R de positieve test van Paret-Peintre bekendmaakte, werd ook gemeld dat Mikaël Cherel de koers moet verlaten wegens corona. De Fransman, die bezig was aan een anonieme ronde, stond 63e in de strijd om de gele trui.

Max Walscheid (Cofidis)

Max Walscheid testte een dag voor de rustdag nog negatief op het coronavirus, maar maandagavond was het alsnog raak voor de Duitse sprinter. Walscheid boekte zijn beste resultaten deze Tour in de tweede en vijfde etappe, waarin hij als twaalfde over de finish kwam.

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Ook Lotto Soudal had slecht nieuws te melden. Tim Wellens kampte woensdagochtend met milde symptomen en testte daarna positief, waardoor zijn Ronde van Frankrijk na zestien etappes ten einde kwam.

Imanol Erviti (Movistar)

Imanol Erviti testte na de zeventiende etappe positief en stapte niet meer op voor de achttiende rit. Het is pas de tweede keer dat de 38-jarige Spanjaard moet opgeven in een grote ronde. Eerder overkwam hem dat in de Tour de France van 2012.