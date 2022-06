Het hotel waar de ploeg van Bahrain Victorious verblijft in aanloop naar de start van de Tour de France is donderdagochtend doorzocht door de Deense politie. De grootste wielerkoers ter wereld begint vrijdag in Kopenhagen.

Bahrain Victorious meldt in een verklaring dat de politie om 5.30 uur aan de deur stond en twee uur later, nadat alles was gecheckt, weer vertrok. Er zijn volgens de ploeg geen spullen in beslag genomen.

Maandag werden al huiszoekingen gedaan bij een aantal renners en stafleden van Bahrain Victorious. De controles houden verband met een onderzoek dat vorig jaar door de Franse politie tijdens de Tour werd gedaan.

Destijds werd in de slotweek in opdracht van de openbaar aanklager in Marseille eveneens het hotel doorzocht. Er werd een onderzoek geopend naar "de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes, zonder medische doeleinden".

Bahrain Victorious reageerde maandag furieus op de huiszoekingen. De ploeg stelde dat het geen toeval was dat dat uitgerekend enkele dagen voor de Tour-start gebeurde. "We zijn van mening dat deze timing tot doel heeft om bewust ons imago te schaden", werd toen onder meer gemeld.

Bij Bahrain Victorious staat met Wout Poels één Nederlandse renner onder contract. Hij maakt geen deel uit van de Tour-ploeg, waarin Jack Haig en Damiano Caruso de kopmannen zijn.