De 22 ploegen die meedoen aan de Tour de France hebben zich woensdag in Kopenhagen voorgesteld aan het publiek. Duizenden wielerfans waren naar het attractiepark Tivoli in de Deense hoofdstad gekomen om de renners toe te juichen. Bekijk hier de mooiste foto's van de ploegenpresentatie, twee dagen voordat de Tour begint met een tijdrit in Kopenhagen.

Mathieu van der Poel, kopman van Alpecin-Fenix, rijdt naar het podium voor de presentatie. Mathieu van der Poel, kopman van Alpecin-Fenix, rijdt naar het podium voor de presentatie. Foto: AFP

Fabio Jakobsen moet zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl aan sprintzeges helpen. Fabio Jakobsen moet zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl aan sprintzeges helpen. Foto: AFP

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard twee kanshebbers op de eindzege. Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard twee kanshebbers op de eindzege. Foto: AP

Geraint Thomas van INEOS Grenadiers won de Tour de France in 2018. Geraint Thomas van INEOS Grenadiers won de Tour de France in 2018. Foto: AFP

Tadej Pogacar (rechts) is de favoriet om voor de derde keer op rij de Tour te winnen. Tadej Pogacar (rechts) is de favoriet om voor de derde keer op rij de Tour te winnen. Foto: Reuters

Dylan Groenewegen rijdt zijn eerste Tour voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. Dylan Groenewegen rijdt zijn eerste Tour voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. Foto: AFP