Titelverdediger Tadec Pogacar begint vrijdag in Kopenhagen als de topfavoriet voor de eindzege aan de Tour de France. NU.nl zet de kanshebbers voor de gele trui in Parijs op een rij.

Tadej Pogacar (23), UAE Team Emirates

Sinds Pogacar op 19 september 2020 in een memorabele tijdrit zijn landgenoot Primoz Roglic op de slotdag van de Tour de France uit de gele trui reed, is de Sloveen zo goed als onverslaanbaar in etappekoersen.

Gerekend vanaf de Ronde van Frankrijk van twee jaar geleden startte Pogacar in negen meerdaagse wedstrijden. De duizelingwekkende cijfers: acht zeges en één derde plek.

Dit seizoen pakte de nog altijd zeer jonge kopman van UAE Team Emirates al de eindwinst in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië. In de Tour belooft het dus Pogacar tegen de rest van het peloton te worden. "Natuurlijk zorgen de torenhoge verwachtingen voor druk", zei de tweevoudig Tour-winnaar twee weken geleden. "Maar zonder druk kan ik geen races winnen."

Primoz Roglic (32) en Jonas Vingegaard (25), Jumbo-Visma

Als er één ploeg is die het Pogacar en UAE Team Emirates lastig kan maken, dan is het Jumbo-Visma. Het Nederlandse team begint met de nummer twee van 2020 (Roglic) en de nummer twee van 2021 (Vingegaard), en wil dit jaar na drie mislukte pogingen eindelijk voor het eerst de gele trui naar Parijs brengen.

"Hoe we Pogacar gaan verslaan? Door gebruik te maken van ons sterke team", aldus Roglic. "We geloven dat we Pogacar kunnen aftroeven als we heel goed samenwerken."

Roglic viel vorig jaar in de eerste week van de Tour, waardoor hij al na acht etappes moest opgeven. Dat zorgde ervoor dat 'knecht' Vingegaard heel verrassend de grootste uitdager van Pogacar werd. Jumbo-Visma begint nu met twee kopmannen en hoopt dat beide leiders tot diep in de derde week meedoen om de eindzege. In hun laatste koers voor de Tour - het Critérium du Dauphiné - toonden Roglic en Vingegaard de potentiële kracht van hun samenwerking door respectievelijke eerste en tweede te worden.

Favorieten voor puntenklassement ⭐⭐⭐ Wout van Aert (Bel)

⭐⭐ Peter Sagan (Slw), Mads Pedersen (Den)

⭐ Fabio Jakobsen (Ned), Caleb Ewan (Aus), Dylan Groenewegen (Ned)

Daniel Martínez (26), Geraint Thomas (36) en Adam Yates (29), INEOS Grenadiers

Het derde grote machtsblok in de Tour is INEOS Grenadiers, dat de belangrijkste wielerkoers ter wereld tussen 2012 en 2019 liefst zeven keer won. Door de zware blessure van Egan Bernal, de winnaar van 2019, mist de Britse formatie de komende drie weken wel een uitgesproken kopman die op hetzelfde niveau zit als Pogacar, Roglic en Vingegaard.

INEOS, waarbij Parijs-Roubaix-winnaar Dylan van Baarle een van de vijf helpers is, schuift daarom drie leiders naar voren. Van dit trio heeft Martínez dit seizoen het best en meest constant gepresteerd, met als hoogtepunt de winst van de Ronde van Baskenland.

Vlak voor de Tour liet Thomas met de eindzege in de Ronde van Zwitserland enigszins verrassend zien dat hij zich nog kan meten met de wereldtop. De Tour-winnaar van 2018 is 36 en had zich al verzoend met een knechtenrol, maar is nu toch weer een van de leiders. Yates werd dit seizoen achter Pogacar tweede in de Ronde van de VAE, maar in een grote ronde deed hij het nooit beter dan een vierde plek.

Ben O'Connor (26), AG2R

Zijn naam zal bij een flink aantal Nederlandse Tour-kijkers niet direct een belletje doen rinkelen, maar O'Connor was vorig jaar wel degelijk de nummer vier van het eindklassement.

Met zijn resultaten van dit seizoen bewijst O'Connor voorlopig dat zijn sterke optreden bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk geen toevalstreffer was. De kopman van de Franse ploeg AG2R won een rit in de Ronde van Catalonië en was achter Roglic en Vingegaard the best of the rest in de Dauphiné.

Favorieten voor bergklassement ⭐⭐⭐ Lennard Kämna (Dui)

⭐⭐ Tadej Pogacar (Slv), Thibaut Pinot (Fra)

⭐ Romain Bardet (Fra), Dylan Teuns (Bel), Warren Barguil (Fra)

Jack Haig (28) en Damiano Caruso (34), Bahrain Victorious

De ploegleiding van Bahrain Victorious was bij de presentatie van haar Tour-selectie duidelijk over het doel: "We willen voor het eerst op het podium staan in Parijs", zei ploegleider Gorazd Stangelj.

Haig en Caruso zijn de kopmannen die daarvoor moeten zorgen. De Australiër en de Italiaan zijn in de Tour nog nooit in de buurt gekomen van een topdrieklassering, maar beiden stonden vorig jaar wel op het podium van een grote ronde: Caruso werd tweede in de Giro d'Italia en Haig eindigde als derde in de Vuelta a España. In de Dauphiné toonden ze een goede vorm met een vierde (Caruso) en vijfde plek (Haig) in het eindklassement.

Favorieten voor jongerenklassement ⭐⭐⭐ Tadej Pogacar (Slv)

⭐⭐ Andreas Leknessund (Noo), Brandon McNulty (VS)

⭐ Michael Storer (Aus), Matteo Jorgenson (VS), Andrea Bagioli (Ita)

Aleksandr Vlasov (26), BORA-hansgrohe

Vlasov was bezig aan een sterk debuutseizoen bij BORA-hansgrohe, tot hij twee weken voor de start van de Tour als klassementsleider uit de Ronde van Zwitserland moest stappen vanwege een positieve coronatest.

De klimmer uit Rusland is voldoende hersteld om zijn Tour-debuut te maken. De nummer vier van de Giro van vorig jaar won dit jaar al twee etappekoersen: de Ronde van Valencia en de Ronde van Romandië.

Outsiders

Nairo Quintana hoorde tussen 2013 en 2016 steevast bij de topfavorieten, maar de laatste podiumplaats van de 32-jarige Colombiaan in de Tour dateert alweer van zes jaar geleden (derde). Movistar gaat altijd voor een goed klassement en dit jaar is Enric Mas de vooruitgeschoven pion van de Spaanse ploeg, maar de nummer zes van vorig jaar beleeft voorlopig een moeizaam seizoen.

Rigoberto Urán is al jaren een vaste klant in de top tien van het eindklassement, maar de nummer twee van de Tour van 2017 is inmiddels 35 en lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. De Franse hoop is dit jaar gevestigd op David Gaudu, die door Groupama-FDJ nadrukkelijk de kopman wordt genoemd. Zijn bekendere ploeg- en landgenoot Thibaut Pinot zegt voor ritzeges en de bergtrui te gaan.

