Fabio Jakobsen vindt het heel bijzonder dat hij vrijdag zijn debuut zal maken in de Tour de France, zeker omdat hij twee jaar geleden voor zijn leven moest vechten na een zware val in de Ronde van Polen. Maar de 25-jarige topsprinter is pas tevreden als hij een rit heeft gewonnen.

Al bij de eerste sprint van het eerste trainingskamp van Jakobsen in de kleuren van Quick-Step, begin 2018, wist Tom Steels dat de Nederlander ooit namens de Belgische topploeg om de zeges zou sprinten in de Tour de France.

"Fabio heeft de snelheid en het instinct om te weten welke keuzes hij moet maken in een massasprint", zegt de Belgische oud-topsprinter, die al jaren actief is als ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl. "Ik vind het heel mooi om Fabio nu voor het eerst in de Tour te zien. Ik weet zeker dat hij heel goed gaat presteren."

Jakobsen stond in zijn tijd als belofte al te boek als een renner die ooit tot de snelste sprinters van het peloton zou kunnen behoren. Na zijn overstap naar Quick-Step liet hij zijn talent direct zien bij de profs, met onder meer twee ritzeges in de Vuelta a España van 2019 - zijn debuut in een grote ronde.

Aan de progressie van de geboren Gelderlander kwam in augustus 2020 een abrupt einde, toen hij bij een massasprint in de Ronde van Polen door landgenoot Dylan Groenewegen in de hekken werd gedrukt en levensbedreigende verwondingen opliep. Jakobsen herstelde wonderwel, maakte vorig jaar april zijn rentree en mag nu voor het eerst de Tour rijden.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Jakobsen. "Toen ik vijftien jaar geleden voor het eerst op een racefiets zat, wist ik nog niet precies wat de Tour rijden precies betekende, maar ik heb wel altijd de drive gehad om steeds beter worden. Dat pad heeft me hiernaartoe geleid. Hoe dichter we bij de start komen, hoe minder het voelt als een droom en hoe meer als de realiteit."

Quick-Step verkiest Jakobsen boven Cavendish

Jakobsen krijgt van Quick-Step als sprinter de voorkeur boven Mark Cavendish, de 37-jarige Brit die vorig jaar vier Tour-ritten won en daarmee het record van Eddy Merckx (34 etappezeges in zijn carrière) evenaarde.

"Ik vind het een grote eer om in de Tour-selectie te zitten van een ploeg die gewend is aan het winnen van etappes in grote rondes", aldus Jakobsen, die erop gebrand is om zijn Belgische topploeg succes te bezorgen. "Ik ben geen wielrenner geworden om alleen maar mee te doen aan een koers. Ik wil winnen."

De Nederlander, die dit seizoen al tien koersen won, hoopt bovendien zijn eerste Ronde van Frankrijk uit te rijden, zodat hij op zondag 24 juli in Parijs nog mee kan sprinten op de Champs-Élysées.

"De snelste renner in de laatste 250 meter van een vlakke etappe is waarschijnlijk de langzaamste renner op de lange beklimmingen, dat is de andere kant van de medaille voor mij", zegt Jakobsen met een glimlach. "Ik weet dat ik in de bergritten moet gaan vechten om op tijd binnen te komen, maar dat maakt het alleen maar mooier als ik Parijs haal."

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De eerste renner start om 16.00 uur. Pogacar begint om 19.05 uur als laatste aan zijn rit tegen de klok. De eerste kans voor de sprinters volgt mogelijk op zaterdag.

