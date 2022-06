Matteo Trentin kan door een positieve coronatest niet meedoen aan de Tour de France. De Italiaan van UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, wordt vervangen door Marc Hirschi.

"Helaas is Matteo positief getest en start hij dit jaar niet in de Tour. Ondanks de teleurstelling voelt hij zich goed en heeft hij op dit moment geen symptomen", schrijft UAE Team Emirates woensdag in een korte verklaring op Twitter.

De noodgedwongen afmelding van de 32-jarige Trentin is goed nieuws voor Hirschi, die zijn plek inneemt. De Zwitser deed de afgelopen twee jaar ook mee aan de Tour de France en schreef twee jaar geleden de twaalfde etappe op zijn naam.

Trentin is de derde renner die de Tour de France al voor de start uit zijn hoofd kan zetten. Dinsdag maakte Quick-Step Alpha Vinyl bekend dat Tim Declercq eveneens besmet is en Israel-Premier Tech houdt Omer Goldstein vanwege een nauw contact met een besmette persoon uit voorzorg uit de ploeg.

Niet alleen onder de renners zijn er problemen. Sportief directeur en ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma maakte dinsdag eveneens bekend dat hij het virus onder de leden heeft. Hij was nog niet in het Deense Kopenhagen, waar de Tour vrijdag van start gaat met een individuele tijdrit.

Een kleine opsteker voor alle ploegen is dat de internationale wielerbond UCI de coronaregels iets heeft versoepeld. Vorig jaar was het nog zo dat een ploeg uit de Tour werd gezet als er binnen een week twee of meer renners positief zouden testen, maar die maatregel is van de baan.

