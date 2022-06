Nederland is vrijdag met tien renners vertegenwoordigd als in Kopenhagen de Tour de France van start gaat. Het is pas de tweede keer sinds 2011 dat er tien of minder landgenoten meedoen aan de grootste ronde van het jaar.

De Nederlandse afvaardiging bestaat dit jaar uit Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Bauke Mollema, Danny van Poppel, Dylan van Baarle, Taco van der Hoorn, Steven Kruijswijk, Nils Eekhoff en Martijn Tusveld.

Vorig jaar deden er nog veertien Nederlanders mee aan de Tour. Onder anderen Wout Poels, die vorig jaar in de bergtrui naar Parijs reed als nummer twee van het bergklassement achter klassementsleider Tadej Pogacar, is er dit jaar niet bij.

In 1989 deed een recordaantal Nederlanders mee: toen gaven maar liefst dertig renners acte de présence voor de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Sindsdien deden er nooit meer dan twintig renners mee aan de grootste ronde van het jaar.

Aantal Nederlanders in Tour de France 2010 - 8

2011 - 12

2012 - 18

2013 - 17

2014 - 17

2015 - 20

2016 - 15

2017 - 15

2018 - 14

2019 - 11

2020 - 7

2021 - 14

2022 - 10

Van der Poel en Mollema wonnen in 2021 een etappe

Met Van der Poel zit er een voormalige geletruidrager bij. De kopman van Alpecin-Fenix reed vorig jaar zes dagen in de leiderstrui, mede dankzij zijn zege in de tweede etappe. Mollema won vorig jaar de veertiende rit in de Tour.

Met Jakobsen en Groenewegen zijn er dit jaar goede kansen op succes in de sprintetappes. Kruijswijk, die in 2019 als derde eindigde in de Tour de France, moet Jumbo-Visma als knecht van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard aan de eindzege gaan helpen.

De Tour de France gaat vrijdag van start met een individuele tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De grootste ronde van het jaar duurt tot en met 24 juli.

