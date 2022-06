Weinig mensen lijken te twijfelen aan een derde Tour de France-zege op rij voor Tadej Pogacar, maar bij Jumbo-Visma leggen ze zich niet op voorhand neer bij de heerschappij van de 23-jarige Sloveen. De Nederlandse formatie gelooft in de kansen van kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, én in de kracht van de ploeg.

Roglic is niet de man van de stevige uitspraken, zeker niet op een digitale persconferentie vanuit zijn hotel in Kopenhagen. Maar de 32-jarige Sloveen weet ook dat zijn team er geen geheim van maakt dat het vol voor de eindzege in de Tour gaat.

"We hebben een heel sterk team, met heel veel individuele kwaliteiten", zegt Roglic woensdag. "Als we de komende drie weken alles samen doen en goed samenwerken, dan geloven we dat we Pogacar kunnen verslaan."

Jumbo-Visma is de enige ploeg die de afgelopen drie jaar in elke Tour een renner in de top drie van het eindklassement had (Steven Kruijswijk derde in 2019, Roglic tweede in 2020, Vingegaard tweede in 2021), maar de eerste eindzege in de grootste wielerkoers ontbreekt nog op de erelijst van de geel-zwarte formatie.

'Logisch dat Pogacar de grote favoriet is'

Roglic of Vingegaard moet daar komende maand verandering in brengen. De twee kopmannen domineerden begin juni bij afwezigheid van Pogacar in het Critérium du Dauphiné, met Roglic als winnaar en Vingegaard als nummer twee in het eindklassement.

De renners en ploegleiding van Jumbo-Visma geloven dat die kracht in de breedte hun belangrijkste wapen zal zijn in de strijd met de titelverdediger.

"In een ideale wereld zijn Primoz en Jonas bergop gewoon sterker dan Pogacar. Maar er is een gerede kans dat dat niet het geval zal zijn", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Dan hebben we een goed team nodig, om Pogacar onder druk te kunnen zetten. Het is logisch dat hij de grote favoriet is, hij won de laatste twee keer. Maar wij denken dat we hem kunnen uitdagen, als we allemaal op topniveau zijn en als team opereren."

Primoz Roglic sprak woensdag via een verbinding vanuit het teamhotel met de pers. Primoz Roglic sprak woensdag via een verbinding vanuit het teamhotel met de pers. Foto: Getty Images

Vingegaard en Roglic hebben goede relatie

Het grootste verschil met de afgelopen twee Tours is dat Jumbo-Visma nu met twee topfavorieten voor de eindzege aan de start staat. Vingegaard begon vorig jaar als knecht van Roglic aan de Ronde van Frankrijk, maar na een vroege valpartij van zijn kopman groeide de Deen uit tot de grootste uitdager van Pogacar. Dit seizoen heeft de 25-jarige renner met tweede plaatsen in Tirreno-Adriatico en de Dauphiné bevestigd dat hij tot de wereldtop behoort in het rondewerk.

"Het verschil met vorig jaar is heel groot, mijn status is totaal anders. Ik ben nu een van de kopmannen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld", aldus Vingegaard. "Dat zorgt voor meer druk, maar dat maakt me niet zo veel uit. In het verleden had ik last van verwachtingen, maar dat is voorbij. Ik heb nu juist meer vertrouwen, geloof meer in mezelf."

Roglic heeft er geen enkel probleem mee dat er deze Tour een ploeggenoot op dezelfde hoogte in de hiërarchie staat als hij. "Jonas is een geweldige renner, dus we maken elkaar alleen maar sterker", zegt de drievoudig Vuelta a España-winnaar. "Bovendien zijn we goede vrienden."

Vingegaard: "Primoz en ik hebben een heel goede relatie. De afgelopen twee weken hebben we op hoogtestage in Tignes meerdere gezellige avonden gehad met elkaar, soms met een biertje erbij. We hopen dat we deze Tour zo lang mogelijk met twee leiders kunnen blijven koersen. Op die manier geloven we het Pogacar lastig te kunnen maken."

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De eerste renner start om 16.00 uur. Pogacar begint om 19.05 uur als laatste aan zijn rit tegen de klok.

Tour-deelnemers Jumbo-Visma Primoz Roglic (Slovenië)

Steven Kruijswijk (Nederland)

Jonas Vingegaard (Denemarken)

Sepp Kuss (Verenigde Staten)

Wout van Aert (België)

Tiesj Benoot (België)

Nathan Van Hooydonck (België)

Christophe Laporte (Frankrijk)

