Taco van der Hoorn droomt van een ritzege in zijn eerste Tour de France. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert denkt in meerdere etappes kans te maken op dagsucces.

"Ik ga het zeker proberen, al weet ik dat de kans klein is dat het me ook lukt", zegt de 28-jarige renner van Intermarché-Wanty Gobert op de vooruitblikkende persconferentie in Kopenhagen. "Maar die kans was ook klein in de Giro en daar pakte ik toch mijn ritje mee. Wie niet waagt, wint ook niet."

Vorig jaar maakte Van der Hoorn zijn debuut in een grote ronde en won hij meteen de derde rit in de Giro. Begin juni toonde hij zijn goede vorm en won hij de Brussels Cycling Classic vanuit een vroege vlucht. Dat smaakt naar meer. "Ik ben een aanvaller, dat ga ik nu niet plots veranderen", aldus Van der Hoorn.

In welke etappes Van der Hoorn kansen ziet, wil hij nog niet kwijt. "Maar let wel, de ploeg heeft hier verschillende doelstellingen", doelde hij op klassementsrijder Louis Meintjes en Alexander Kristoff, die op dagsucces mikt.

"Uiteraard zal ik proberen om mijn steentje bij te dragen voor Alexander. En ook voor Louis wil ik mijn deel van het werk doen, maar verwacht niet dat ik hem nog op de laatste col zal bijstaan", zei Van der Hoorn.

'Zoveel groter dan alle andere wedstrijden'

Dat Van der Hoorn vrijdag mag starten in de Ronde van Frankrijk is voor hem een jongensdroom die uitkomt. Hij is een van de tien Nederlanders die vrijdag bij de Grand Départ in Kopenhagen present is.

"De Tour is heel speciaal, zeker voor een Nederlandse renner. De koers is bij ons zo veel groter dan alle andere wedstrijden", aldus Van der Hoorn. "Ik weet niet wat ik hier mag verwachten en ik hoop dat ik onderweg ook een beetje kan genieten."

De Tour de France start vrijdag met een tijdrit door de straten van Kopenhagen. Na drie dagen in Denemarken verplaatst het peloton zich naar Frankrijk. Zondag 24 juli is de finish in Parijs.