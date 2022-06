Merijn Zeeman is vlak voor de start van de Tour de France positief getest op het coronavirus. De sportief directeur en ploegleider van Jumbo-Visma was nog niet afgereisd naar Kopenhagen, waar de Ronde van Frankrijk vrijdag begint.

"Helaas ben ook ik gegrepen door COVID-19. Er is geen andere optie dan het team in de Tour de France achter mijn laptop te begeleiden, tot ik volledig ben hersteld. Hopelijk kan ik me snel weer bij het team voegen", schrijft de 43-jarige Zeeman woensdag op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat een wielerploeg in de aanloop naar deze Tour te maken krijgt met een positieve coronatest. Knecht Tim Declercq van Quick-Step Alpha Vinyl mist de Ronde van Frankrijk omdat hij het virus onder de leden heeft.

"Ik zag Merijn twee weken geleden voor het laatst en iedereen van onze ploeg die hier in Kopenhagen is, heeft negatief getest", zei ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma woensdag op een persconferentie.

"Maar corona zorgt zeker voor stress. We weten dat er een kans is dat renners of stafleden positief testen tijdens de Tour en dan is het klaar. We doen er alles aan om het te voorkomen, verder hebben we er geen controle over."

Ploegen worden niet uit Tour gezet bij meerdere gevallen

Ploegen hoeven dit jaar niet bang te zijn uit de Tour te worden gezet bij een of meer coronatests van renners binnen zeven dagen, zoals vorig jaar wel het geval was. De internationale wielerbond UCI maakte dinsdag bekend dat die maatregel voor deze editie wordt geschrapt.

Wel is er dit jaar sprake van verplichte coronatests. Alle renners en het personeel moeten twee dagen voor de start van de Tour de France ten minste één negatieve antigeentest kunnen overleggen.

De Tour de France begint vrijdag met een individuele tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De grootste ronde van het jaar eindigt op 24 juli in Parijs.

