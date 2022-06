Jumbo-Visma-renner Wout van Aert is op tijd fit voor de Tour de France, die vrijdag begint in Kopenhagen. De 27-jarige Belg kampte met klachten aan zijn knie, maar liet dinsdag weten dat hij weer pijnvrij kan fietsen.

"Het gevoel zit goed ja, anders zou ik niet vertrekken", vertelde Van Aert dinsdag aan de Belgische televisiezender VTM. "De gevoeligheid in de knie is weg, maar het zal de eerstvolgende dagen nog een zorg zijn. Een ideale situatie is het niet."

Door de klachten, die de wielrenner opliep toen hij tijdens een training een knie aan zijn stuur stootte, miste Van Aert afgelopen week het Belgische kampioenschap op de weg.

De Jumbo-Visma-renner toonde zich dinsdag desondanks optimistisch in een post op wielerapp Strava: "Ik ben klaar voor mijn vierde Tour de France. Sinds zaterdag zit ik weer op de fiets, na vier dagen van gedwongen rust", aldus de Belg. "Het lijkt erop dat de pijn op het juiste moment is afgenomen. De irritatie aan mijn knieschijf is verdwenen en ik kan weer met volle kracht trappen."

Van Aert gaat in Frankrijk voor etappezeges en heeft ook ambities voor de groene trui. Vorig jaar won Van Aert drie etappes; hij kwam onder meer op de slotdag op de Champs-Élysées als eerste over de finish.