Tien Nederlanders gaan vrijdag in Kopenhagen van start in de Tour de France. Dat zijn er vier minder dan vorig jaar, maar er zijn genoeg landgenoten om in de gaten te houden. NU.nl zet alle Nederlanders in de Tour de France van 2022 op een rij.

1. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Jumbo-Visma is een van de twee Nederlandse ploegen in het peloton, maar de geel-zwarte formatie heeft maar één Nederlander geselecteerd. Voor Kruijswijk, de nummer drie van de Tour van 2019, is een rol als knecht voor de kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard weggelegd.

Leeftijd: 35

Type: klimmer

Aantal Tour-starts: 6

2. Nils Eekhoff (Team DSM)

Eekhoff is met 24 jaar de jongste Nederlandse deelnemer aan de Tour. Zijn ploeg mikt met sprinters Alberto Dainese en John Degenkolb op dagsucces, maar Eekhoff zou in lastigere aankomsten wellicht ook voor eigen kans kunnen gaan.

Leeftijd: 24

Type: allrounder

Aantal Tour-starts: 1



3. Martijn Tusveld (Team DSM)

Tusveld is bij Team DSM ploeggenoot van de jonge Eekhoff en neemt met deelnames aan de Giro d'Italia (twee keer) en Vuelta a España (drie keer) de nodige ervaring mee in grote rondes. De knecht start wel pas voor de eerste keer in de Tour.

Leeftijd: 28

Type: klimmer

Aantal Tour-starts: 0

4. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

Groenewegen is misschien de grootste kanshebber voor Nederlands dagsucces. De Amsterdammer is overgestapt van Jumbo-Visma naar het Australische BikeExchange-Jayco zodat hij weer de Tour kan rijden. In het verleden won hij al vier etappes, waaronder de slotrit op de Champs-Élysées in 2017.

Leeftijd: 29

Type: sprinter

Aantal Tour-starts: 4

5. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Uitgerekend Jakobsen is één van de renners die Groenewegen van nieuw succes af kan houden. Bijna twee jaar na de val in Polen kunnen de twee elkaar opnieuw tegenkomen in de sprint. Jakobsen zegt waakzaam te zijn, maar er bestaat geen misverstand over zijn doel: het winnen van etappes.

Leeftijd: 25

Type: sprinter

Aantal Tour-starts: 0

6. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Van Poppel is de sprinter van dienst bij BORA-hansgrohe. De geboren Utrechter is een plekje in de pikorde opgeschoven door de afwezigheid van Sam Bennett, twee jaar geleden nog winnaar van twee etappes en de groene trui.

Leeftijd: 28

Type: sprinter

Aantal Tour-starts: 3

7. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Van der Poel zal hopen op een Tour de France als vorig jaar, toen hij de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne won en zes dagen in de gele trui reed. In de vorige editie stapte hij met het oog op de Olympische Spelen af, maar dit jaar zal Parijs halen - naast ritzeges boeken - wél het doel zijn.

Leeftijd: 27

Type: allrounder

Aantal Tour-starts: 1

8. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Van Baarle schreef in het voorjaar Parijs-Roubaix op fraaie wijze op zijn naam en heeft daarmee zijn moment in de schijnwerpers in Frankrijk al gehad. In de Tour zal hij zich volledig in dienst moeten stellen van oud-winnaar Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez.

Leeftijd: 30

Type: allrounder

Aantal Tour-starts: 6

9. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Van der Hoorn maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar dat weerhoudt hem niet van dromen over dagsucces. Vorig jaar reed hij in de Giro d'Italia voor het eerst een grote ronde en daarin toonde hij direct zijn kwaliteiten door vanuit de vlucht de derde rit te winnen.

Leeftijd: 28

Type: all-rounder

Aantal Tour-starts: 0

10. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

We sluiten af met de meest ervaren Nederlander in de Tour. Mollema rijdt de komende drie weken alweer zijn 21e grote ronde en zal daarin - zoals we van hem gewend zijn in de laatste jaren - mikken op dagsucces in een bergrit.

Leeftijd: 35

Type: klimmer

Aantal Tour-starts: 11

