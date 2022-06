Dylan van Baarle maakt deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers voor de Tour de France. De Britse wielerploeg neemt met Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Martínez drie renners voor het klassement mee.

Het wordt de zevende keer dat Van Baarle de Tour de France gaat rijden. De dertigjarige Nederlander maakte dit seizoen al indruk door Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. Hij won nog nooit een rit in een grote ronde.

Met Thomas, Yates en Martínez gaat INEOS zonder uitgesproken kopman naar de Tour. De 36-jarige Thomas won de Ronde van Frankrijk in 2018 en was onlangs de beste in de Ronde van Zwitserland.

De 29-jarige Yates stapte eerder deze maand nog af in de Ronde van Zwitserland vanwege een positieve coronatest, maar kan wel meedoen aan de Tour. De 26-jarige Martínez won dit jaar de Ronde van Baskenland.

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en Tom Pidcock staan voor hun Tour de France-debuut. Jonathan Castroviejo en Luke Rowe completeren de achtkoppige selectie. Michal Kwiatkowski ontbreekt door een spierscheuring.

De Tour de France begint vrijdag met een tijdrit van 13,2 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen, een rit die specialist Ganna op het lijf is geschreven. De belangrijkste grote ronde van het jaar duurt tot en met 24 juli.