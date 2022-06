Dylan Groenewegen keert deze week na drie jaar terug in de Tour de France. De afgelopen periode werd vooral getekend door het ongeluk met Fabio Jakobsen en de schorsing die Groenewegen vervolgens kreeg. Bij een nieuwe ploeg wil de 29-jarige renner in de grootste wielerkoers laten zien dat hij nog steeds de beste sprinter ter wereld kan zijn, zegt hij tegen NU.nl.

Bij Jumbo-Visma kende hij alles en iedereen. Als Groenewegen na een training in Nederland zag dat zijn ketting versleten was, kon hij na één telefoontje direct langskomen om die te laten repareren. Als hij last van knie kreeg, wist hij ook wie hij moest bellen. Sportief directeur Merijn Zeeman was niet alleen zijn persoonlijke trainer, maar ook een vriend geworden.

Bovendien was Jumbo-Visma in de zes jaar dat Groenewegen er onder contract stond, uitgegroeid tot een van de beste wielerteams ter wereld. Toch liet de Amsterdammer afgelopen december zijn nog twee jaar doorlopende contract bij de Nederlandse formatie ontbinden en stapte hij voor drie seizoenen over naar het Australische Team BikeExchange-Jayco.

"Ik had het bij Jumbo-Visma heel erg naar mijn zin, had met iedereen goed contact", zegt Groenewegen in gesprek met NU.nl. "Maar ik merkte ook dat ik wel heel erg in mijn comfortzone zat. Ik had nieuwe prikkels nodig, een nieuwe omgeving, een nieuwe sprinttrein. Niet meer het Nederlandse sfeertje om me heen, maar iets totaal anders. Dat heb ik bij deze ploeg gekregen. Het is altijd even zoeken bij een nieuw team, maar ik zit heel lekker in mijn vel."

'Ik ging vorig jaar te vaak half een massasprint in'

Het contrast met vorig seizoen is groot. Privé was 2021 een zwaar jaar voor Groenewegen door het overlijden van zijn opa, de bekende Amsterdamse fietsenbouwer Ko Zieleman, en zorgen om zijn zes weken te vroeg geboren zoontje Mayson.

Sportief stond vorig seizoen in het teken van zijn terugkeer in het peloton, nadat hij een schorsing van negen maanden moest uitzitten voor zijn rol in de valpartij in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen in 2020. Landgenoot Fabio Jakobsen liep bij die crash zwaar letsel op en vocht in een Pools ziekenhuis enige tijd voor zijn leven.

Groenewegen maakte vorig jaar mei zijn rentree in de Giro d'Italia en merkte al snel dat het niet makkelijk was om terug te komen op het niveau van vóór zijn straf. "Ik wil niet zeggen dat ik het plezier in fietsen was kwijtgeraakt, maar ik miste wel het gevoel dat ik er volledig voor wilde gaan in de koers. Je kunt niet half een massasprint ingaan, maar dat deed ik vorig jaar te vaak wel, waardoor het net even te lafjes was. Mijn nieuwe ploeggenoten hebben me nieuwe motivatie gegeven en weer op scherp gezet, dat had ik echt nodig."

Dylan Groenewegen versloeg Fabio Jakobsen dit jaar in de Ronde van Hongarije. Dylan Groenewegen versloeg Fabio Jakobsen dit jaar in de Ronde van Hongarije. Foto: Getty Images

'Mooi dat Jakobsen terug op niveau is en om zeges zal strijden'

Jakobsen is inmiddels volledig hersteld van zijn zware blessures en zal de komende weken in de Tour een van de grootste concurrenten zijn van Groenewegen in de vier à vijf potentiële sprintetappes.

"Ik denk dat het voor ons beiden goed is dat we weer duels kunnen aangaan op de fiets", zegt Groenewegen over Jakobsen. "Na alles wat er is gebeurd, is het heel mooi dat Fabio terug op zijn niveau is, dat ik terug op mijn niveau ben en dat we in de Tour om zeges kunnen sprinten."

Groenewegen en Jakobsen reden het afgelopen jaar al in negen koersen tegen elkaar. In de Ronde van Hongarije kwam het vorige maand voor het eerst tot een echt duel tussen de twee, waarbij Groenewegen eerste werd en Jakobsen tweede. Maar dat was in een kleine wedstrijd met relatief weinig media-aandacht. Groenewegen snapt dat de schijnwerpers in de Tour vele malen feller zullen zijn.

"Het is logisch dat er vanuit de Nederlandse media veel aandacht is voor de mogelijke duels tussen Fabio en mij", zegt hij. "Zo vaak gebeurt het niet dat twee Nederlandse topsprinters in dezelfde Tour voor etappezeges gaan. Maar voor mij is sprinten tegen Fabio niet per se anders dan tegen Caleb Ewan of Jasper Philipsen. Ik moet ze allemaal verslaan om te winnen."

'Over het incident in Polen praten we hier niet'

Bij de leiding van Team BikeExchange was er nooit enige twijfel over het aantrekken van Groenewegen. "Totaal niet. Dylan is bij ons begonnen met een schone lei", zegt sportief directeur Matt White. "Wat er in het verleden gebeurd is, is precies dat: het verleden. Zoals bij iedereen in het leven. We hebben het geen enkele keer gehad over Polen en de periode daarna. We denken alleen aan wat we nu en in de toekomst willen bereiken met Dylan."

De Australische formatie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een sprinttrein op te bouwen voor Groenewegen, een vaste groep renners die hem in een ideale situatie moet afzetten in de laatste 200 meter. De ervaren Sloveen Luka Mezgec is als lead-outman de belangrijkste en laatste helper van de Nederlander.

"Onze vriendschap groeit. We zijn dit jaar altijd kamergenoten en hebben dezelfde hobby, want we houden allebei van koffie", zegt de 34-jarige Mezgec met een glimlach. "Tot nu toe maak ik altijd de koffie, maar Dylan is een snelle leerling. Hij heeft nu hetzelfde koffiezetapparaat als ik gekocht, dus hij komt langzaam op hetzelfde niveau."

Ook in de koers gaat de samenwerking steeds beter, zegt Mezgec. "We hebben dit seizoen goede en minder goede sprints gehad, maar dat hoort bij het leerproces richting de Tour, hét hoofddoel van het jaar. Ik geloof er heilig in dat wij in de Tour minimaal één keer alles helemaal perfect gaan doen in de sprint. En als wij Dylan goed afzetten, dan geloof ik dat hij nog steeds iedereen kan verslaan."

Zeges per seizoen Dylan Groenewegen sinds 2016 2016: 11

2017: 8

2018: 14

2019: 15

2020: 3

2021: 3

2022: 5

'We hebben heel veel vertrouwen in Dylan'

In de twee seizoenen voor zijn schorsing kon Groenewegen succesvol claimen dat hij de beste sprinter ter wereld was. In 2018 won hij twee Tour-etappes en boekte alleen de Italiaan Elia Viviani meer zeges dan hij (18 om 14). Een jaar later was Groenewegen de succesvolste renner van het peloton met vijftien overwinningen.

"We hebben Dylan aangetrokken omdat we geloven dat hij terug kan komen op dat niveau, of misschien zelfs beter kan worden", zegt White. "Hij is nog niet oud, zit fysiek juist op het hoogtepunt van zijn carrière. We hebben heel veel vertrouwen in hem."

Dit jaar staat de teller voor Groenewegen op vijf zeges, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau sinds zijn schorsing. Dat succes moet de komende weken in de Tour komen, misschien zaterdag al in de tweede rit. "Ik zie en merk aan alles dat mijn vorm misschien wel beter is dan ooit", zegt de sprinter. "En ook het vertrouwen in mezelf is weer volop aanwezig."

De 109 editie van de Tour de France begint vrijdag met een tijdrit van 13 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

