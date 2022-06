Quick-Step Alpha Vinyl gaat met Fabio Jakobsen, maar zonder Julian Alaphilippe en Mark Cavendish naar de Tour de France. De Fransman en de Brit zijn niet opgenomen in de achtkoppige selectie die maandag werd bekendgemaakt.

Alaphilippe is maanden bezig geweest om op tijd hersteld te zijn van een harde val tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij liep hij een klaplong, gebroken ribben en een gebroken schouderblad op.

De regerend wereldkampioen leek te slagen in zijn missie. Alaphilippe maakte zondag zijn rentree bij het Franse kampioenschap op de weg, maar de leiding van Quick-Step Alpha Vinyl vindt dat niet genoeg. De ploegleiders willen dat de dertigjarige renner, die in 2018 het bergklassement van de Tour won, langer de tijd neemt.

"De beslissing om Julian thuis te laten was zeer moeilijk, aangezien hij een van de opvallendste figuren binnen onze ploeg is", zegt ploegleider Tom Steels. "Julian heeft ontzettend hard gewerkt om weer in vorm te geraken, na wat hem in Luik is overkomen. Het is voor hem echter belangrijk dat hij weer kan concurreren met de beste renners in het peloton. Daarom hebben we besloten om hem meer tijd te geven om te herstellen en zijn conditie weer op te bouwen, zodat hij weer 100 procent is in de tweede seizoenshelft."

Tour-selectie Quick-Step Alpha Vinyl Fabio Jakobsen (Nederland)

Andrea Bagioli (Italië)

Michael Mørkøv (Denemarken)

Mikkel Honoré (Denemarken)

Tim Declercq (België)

Yves Lampaert (België)

Kasper Asgreen (Denemarken)

Mattia Cattaneo (Italië)

Cavendish kan Merckx voorlopig niet voorbij

Het passeren van Cavendish is een minder grote verrassing. De Belgische formatie kiest voor Jakobsen als speerpunt in de massasprints. De 25-jarige Nederlander staat voor zijn eerste Tour, maar reed wel al twee keer de Vuelta a España en boekte daarin in totaal vijf ritoverwinningen.

De 37-jarige Cavendish won vorig jaar vier Tour-etappes en bracht zijn totaal daarmee op 34. Samen met Eddy Merckx, die ook 34 keer de snelste was, is hij recordhouder.

De Tour-ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl heeft geen uitgesproken renners voor het klassement. Het zijn vooral renners die voor dagsucces moeten gaan of de sprint aan moeten trekken voor Jakobsen.

