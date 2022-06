Trek-Segafredo hoopt in de eerste dagen van de Tour de France in Denemarken voor een Deense geletruidrager te zorgen. Mads Pedersen mag voor zijn kansen gaan bij de Amerikaanse ploeg, waarin ook een plek is ingeruimd voor Bauke Mollema. Antwan Tolhoek is niet geselecteerd.

"Het grote doel is ten minste één etappe te winnen", zei sportief directeur Kim Andersen maandag bij de bekendmaking van de Tour-ploeg. De 35-jarige Mollema, die begint aan zijn twaalfde Tour, is een van de renners die op jacht gaat naar dagsucces.

In de eerste drie etappes, die door Denemarken gaan, draait het bij Trek-Segafredo vooral om Pedersen. De Deense wereldkampioen van 2019 begint aan zijn derde Tour op rij.

"Het is een duidelijk doel voor het team en voor Mads dat we in die drie dagen in Denemarken voor etappes gaan", zegt Andersen. "Eerst wil hij een goede tijdrit neerzetten in Kopenhagen om dan door middel van bonificatieseconden misschien de gele trui te veroveren."

Tourploeg Trek-Segafredo Bauke Mollema (Nederland)

Mads Pedersen (Denemarken)

Jasper Stuyven (België)

Giulio Ciccone (Italië)

Alex Kirsch (Luxemburg)

Toms Skujins (Letland)

Quinn Simmons (Verenigde Staten)

Tony Gallopin (Frankrijk)

Tolhoek rijdt waarschijnlijk Vuelta

Andersen ziet Pedersen, net als de Belg Jasper Stuyven, ook als belangrijke troef in de vijfde etappe. Die rit gaat deels over Noord-Franse kasseien. "Ook daarna blijven we proberen vaak mee te zitten in ontsnappingen. We hebben slimme renners, die weten wat het is om te winnen."

De Tour-ploeg van Trek-Segafredo bestaat naast Mollema, Pedersen en Stuyven uit Giulio Ciccone, Alex Kirsch, Toms Skujins, Quinn Simmons en Tony Gallopin. Tolhoek, die afgelopen winter overkwam van Jumbo-Visma, greep naast een plek in de formatie. Bij de Giro d'Italia stond de Zeeuw evenmin aan de start, maar de kans is groot dat hij wel de Vuelta a España rijdt.

De Tour de France begint vrijdag met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

