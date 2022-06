Tadej Pogacar krijgt in de jacht op zijn derde eindzege in de Tour de France hulp van onder anderen Rafal Majka en Marc Soler, zo heeft UAE Team Emirates maandag bekendgemaakt. Opvallendste afwezige in selectie van de ploeg is Marc Hirschi.

Hirschi won twee jaar geleden in dienst van Sunweb een etappe in de Tour de France en kreeg het rode rugnummer, de prijs voor de strijdlustigste renner in de ronde. De 23-jarige Zwitser pakte dat seizoen ook brons bij het WK op de weg en werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, maar in de Tour-ploeg van UAE Team Emirates is geen plek voor hem.

Met Majka, Soler en ook renners als George Bennett en Matteo Trentin heeft Pogacar veel ervaring om zich heen tijdens de Tour. De ploeg oogt sterker dan bij de twee eindzeges van de Sloveen in 2020 en 2021.

De 32-jarige Bennett, die afgelopen winter overkwam van Jumbo-Visma, werd door UAE Team Emirates gehaald om een sterkere Tour-selectie om Pogacar heen te kunnen formeren. Naast Bennett, Soler en Majka kan ook Brandon McNulty bergop van grote waarde zijn.

Tour-selectie UAE Team Emirates Tadej Pogacar (Slovenië)

Marc Soler (Spanje)

George Bennett (Nieuw-Zeeland)

Brandon McNulty (VS)

Rafal Majka (Polen)

Mikkel Bjerg (Denemarken)

Vegard Stake Laengen (Noorwegen)

Matteo Trentin (Italië)

'Het was tot dusver een positief jaar'

Pogacar begint vrijdag als de absolute favoriet aan zijn derde Tour. De 23-jarige renner kende een goede voorbereiding met de eindzege in de Ronde van Slovenië, nadat hij in maart al de Tirreno-Adriatico op zijn naam had geschreven. "Dit jaar was tot dusver een positief jaar voor het team en we hopen dat hier in de Tour voort te zetten", zegt hij maandag op de website van UAE Team Emirates.

Joxean Matxin Fernandez, de Spaanse ploegleider van UAE Team Emirates, benadrukt dat Pogacar flinke concurrentie heeft in de jacht op het geel. "Het niveau van onze concurrenten is erg hoog, maar we hebben alle vertrouwen in Pogacar", aldus Fernandez.

De Tour de France begint vrijdag met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

