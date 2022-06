De 109e editie van de Tour de France gaat vrijdag van start met een tijdrit door Kopenhagen. Het zeer vlakke Deense parcours lijkt op maat gemaakt voor regerend wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, maar Mathieu van der Poel zou ook kunnen verrassen.

Van der Poel stond nooit te boek als een specialist, maar in de Giro d'Italia van dit jaar bewees hij tot twee keer toe dat hij het tijdrijden inmiddels aardig in de benen heeft. De 27-jarige Nederlander werd een keer tweede en een keer derde.

Om weer te verrassen, en wellicht zelfs te winnen, is goed sturen het devies voor Van der Poel. De scherpe bochten in de Deense hoofdstad kunnen de vaart namelijk flink doen afnemen. Het parcours is 13,2 kilometer lang en heeft slechts één meetpunt, op 6,6 kilometer.

Achter de torenhoge favoriet Ganna hopen naast Van der Poel ook Wout van Aert, Stefan Bissegger en Kasper Asgreen op winst. Voor Asgreen zou het als Deen extra bijzonder zijn om te winnen voor eigen publiek en zo ook meteen de gele trui te veroveren.

Tour start na vijf jaar weer met tijdrit

Het is voor het eerst sinds 2017 dat de Tour begint met een tijdrit. Destijds gingen de zege en het geel in het centrum van Düsseldorf naar Geraint Thomas, die in Kopenhagen opnieuw aan de start staat. De renner van INEOS Grenadiers is inmiddels 36 jaar oud en wordt gerekend tot de outsiders voor dagsucces.

De vorige keer dat een grote ronde Denemarken aandeed, was in 2012. Destijds ging het Giro d'Italia-peloton in Herning van start en gingen net als deze Tour ook de tweede en derde etappe over Deens grondgebied.

Officiële starttijd: 16.00 uur

Finishtijd: Rond 19.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Filippo Ganna

⭐⭐ Stefan Küng, Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen, Wout van Aert, Stefan Bissegger

⭐ Jan Tratnik, Geraint Thomas, Jonas Vingegaard

