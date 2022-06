Bahrain Victorious wil met Jack Haig of Damiano Caruso op het podium eindigen in de Tour de France. Het wielerteam presenteerde vrijdag de achtkoppige ploeg voor de Ronde van Frankrijk.

"Ons doel is om voor het eerst het podium te behalen in de Tour de France. Dat hebben we in 2020 op een haar na gemist met Mikel Landa", zegt ploegleider Gorazd Stangelj op de site van Bahrain Victorious. De 32-jarige Landa werd twee jaar geleden vierde in Parijs.

Met Haig en Caruso doet de wielerploeg opnieuw een gooi naar het podium. De 34-jarige Caruso eindigde deze maand als vierde in het Critérium du Dauphiné, één plek voor de zes jaar jongere Haig. De Italiaan was vorig jaar de nummer twee in de Giro d'Italia.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

Haig stond vorig jaar op het podium in de Vuelta a España (derde). De klimmer uit Australië reed twee keer eerder de Tour. In 2018 werd hij 38e en vorig jaar gaf hij op na een valpartij in de derde rit.

"Als ik de top vijf haal in het algemeen klassement, dan ben ik best tevreden", zegt Haig, die dit jaar de Ronde van Sicilië won. "Ik voel me inmiddels comfortabel binnen het team. Vorig jaar moest ik nog bewijzen dat ik een goede renner ben."

Tour-ploeg Bahrain Victorious Damiano Caruso (Ita), Kamil Gradek (Pol), Jack Haig (Aus), Matej Mohoric (Slv), Luis León Sánchez (Spa), Dylan Teuns (Bel), Jan Tratnik (Slo), Fred Wright (GB)

Mohoric gaat voor etappezeges

De kopmannen Haig en Caruso krijgen hulp van de Belg Dylan Teuns, de Sloveense kampioen tijdrijden Jan Tratnik, de Pool Kamil Gradek, de Brit Fred Wright, routinier Luis León Sánchez uit Spanje en de Sloveen Matej Mohoric.

Milaan-San Remo-winnaar Mohoric en Waalse Pijl-winnaar Teuns mogen op jacht naar etappezeges. "Etappe vijf finisht in het Bos van Wallers-Arenberg. Tijdens Parijs-Roubaix kwam ik daar als eerste renner aan. Het zou mooi zijn als dat in die etappe ook zo kan zijn", zegt Mohoric, die vorig jaar twee etappes won in de Tour.

Bij de vorige editie van de Tour de France was Pello Bilbao met een negende plek de hoogst geklasseerde renner van het team uit Bahrein. De Spanjaard reed vorige maand de Ronde van Italië en start niet in de Tour. Hetzelfde geldt voor de Nederlander Wout Poels en de Spaanse kopman Landa.

De Tour de France start volgende week vrijdag met een tijdrit in Kopenhagen. Op 24 juli is de traditionele laatste etappe met een sprint op de Champs-Élysées in Parijs.

Lees alles over de Tour de France op onze speciale pagina