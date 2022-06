Team BikeExchange ziet in de Tour de France kansen om met Dylan Groenewegen en Michael Matthews mee te strijden om de ritzeges. De twee sprinters leiden de Australische formatie, waarin klassementsman Simon Yates ontbreekt.

Met de 29-jarige Groenewegen en de 31-jarige Matthews heeft Team BikeExchange twee renners die meerdere etappezeges in de Tour op hun naam hebben staan. Groenewegen won in het verleden vier ritten, waaronder de slotrit op de Champs-Élysées in 2017. Matthews heeft drie ritzeges op zijn erelijst.

Het tweetal wordt bijgestaan door een ervaren ploeg waarvan het merendeel voor minimaal de vijfde keer aan de start staat. Alleen de Sloveen Luka Mezgec (derde Tour-start) en de Australische debutant Nick Schultz hebben minder of geen Tour-ervaring.

"We hebben een sterk team dat mij perfect kan ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld Luka voor een perfecte lead-out zorgen", aldus Groenewegen. "Dit jaar hebben we al veel samengewerkt en een aantal goede zeges behaald. Dat wordt ook ons grote doel in Frankrijk."

Voor Groenewegen betekent de plek in de selectie een terugkeer in de Tour. Hij kwam de laatste twee jaar niet in actie in de ronde, mede door de klassementsambities van zijn vorige ploeg Jumbo-Visma. Bij Team BikeExchange krijgt hij wél weer de ruimte om voor zijn eigen kans te gaan.

Groenewegen boekte tot nu toe vijf zeges in zijn eerste seizoen bij de Australische formatie. De Nederlander won twee etappes in de Rondes van Saoedi-Arabië, één rit in de Ronde van Hongarije en de Ronde van Slovenië en zegevierde in Veenendaal-Veenendaal. Hij wacht dit jaar nog op zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau.

Selectie Team BikeExchange Dylan Groenewegen, Jack Bauer, Luke Durbridge, Amund Grøndahl Jansen, Christopher Juul-Jensen, Michael Matthews, Luka Mezgec en Nick Schultz.

Yates ontbreekt in selectie

De 29-jarige Yates maakt geen deel uit van de selectie van BikeExchange. De Brit, kopman van de ploeg in de Giro d'Italia, viel in Italië uit met knieklachten. Hij is daar niet genoeg van hersteld en richt zich vermoedelijk op de Vuelta, die in augustus en september verreden wordt.

Ondanks de afwezigheid van Yates heeft ploegmanager Brent Copeland hoge verwachtingen van zijn ploeg. "Het team is klaar om te strijden om ritzeges. Dat is dit jaar ons hoofddoel. Elke kans willen we met beide handen aangrijpen", aldus Copeland.

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

