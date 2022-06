Team DSM houdt Søren Kragh Andersen buiten de selectie voor de Tour de France. De Deen, die die in 2020 twee ritten won, maakte woensdag bekend dat hij de Nederlandse ploeg gaat verlaten. Nils Eekhoff en Martijn Tusveld zijn wel van de partij in Frankrijk.

"We hebben in het verleden gezien hoe belangrijk het is om volledige toewijding te hebben voor de grote doelen", zegt DSM tegen VeloNews. "Het team dat we geselecteerd hebben, is gemotiveerd om voor hetzelfde doel te gaan. We hebben nog wel ambities met Søren voor de rest van het seizoen."

Het passeren van Kragh Andersen lijkt op de situatie van Michael Matthews twee jaar geleden bij DSM, dat toen nog Sunweb heette. De Australische winnaar van de groene trui in de Tour van 2017 viel destijds buiten de selectie voor de Ronde van Frankrijk, omdat duidelijk was dat hij de ploeg ging verlaten.

Het is ook nog niet bekend waar de 27-jarige Kragh Andersen komend jaar rijdt, al wordt de 27-jarige door diverse media gelinkt aan Alpecin-Deceuninck. De winnaar van Parijs-Tours in 2018 reed liefst zeven jaar voor DSM, al wisselde de ploeg de afgelopen seizoen geregeld van naam.

Søren Kragh Andersen viert zijn winst in de negentiende etappe van de Tour van 2020. Søren Kragh Andersen viert zijn winst in de negentiende etappe van de Tour van 2020. Foto: Getty Images

Eekhof en Tusveld wél naar Tour

De 24-jarige Eekhoff en de vier jaar oudere Tusveld hebben wél een plekje in de selectie van DSM. Voor Eekhoff wordt het zijn tweede deelname aan de Tour. Tusveld stond nog niet eerder aan de start van de Ronde van Frankrijk.

Met de twee Nederlanders gokt Team DSM in de Tour op dagsuccessen. De ploeg wordt gecompleteerd door Romain Bardet, Alberto Dainese, John Degenkolb, Chris Hamilton, Andreas Leknessund en Kevin Vermaerke.

Ook AG2R Citroën maakte de selectie donderdag bekend. De Franse ploeg mikt op een goed klassement met Ben O'Connor, die vorig jaar vierde werd. Hij wordt bijgestaan door Stan Dewulf, Oliver Naesen, Geoffrey Bouchard, Benoît Cosnefroy, Mickael Cherel, Bob Jungels en Aurélien Paret-Peintre.

Een opvallende afwezige in de ploeg van AG2R Citroën is de 37-jarige Greg Van Avermaet. De tweevoudig ritwinnaar is voor het eerst sinds 2013 niet in het peloton van de Tour te zien.

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

