Bauke Mollema was woensdag zelf nog het meest verrast door zijn gouden medaille bij het NK tijdrijden. De 35-jarige renner is nooit een tijdrijder geweest en deed in Emmen voor het eerst mee aan het nationale kampioenschap in deze discipline, maar klopte met groot verschil viervoudig kampioen Tom Dumoulin.

Na zijn opzienbarende debuut bij het NK tijdrijden moest Mollema op een oranje bank even bekomen van de verbazing dat hij volgende week, wanneer de Tour de France in Kopenhagen van start gaat met een tijdrit, in het rood-wit-blauw mag rijden. "Dat is wel een kick, ja", zei hij. "Ik heb nooit eerder in een kampioenstrui gereden."

De routinier van Trek-Segafredo had al in het voorjaar in samenspraak met zijn team bedacht dat hij een keer werk wilde maken van het NK tijdrijden. "Tijdritten liepen nooit geweldig, zeker op het vlakke kwam ik niet in de buurt van specialisten als Tom Dumoulin of Jos van Emden. Maar de laatste jaren ging het wel steeds beter. Toen dacht ik: laat ik het eens proberen."

Vorige maand bewees Mollema met een vierde plek in de tweede tijdrit van de Giro d'Italia al dat hij tegenwoordig ook in deze discipline bij de wereldtop kan horen. Spijt dat hij zich niet eerder heeft toegelegd op de tijdritfiets heeft hij niet.

"Want ik denk niet dat ik eerder kans had gemaakt. Vandaag was echt een superdag. Alles klopte: het materiaal, mijn positie op de fiets. Maar dat dit mogelijk zou zijn, had ik nooit verwacht. Ik hoopte stiekem op een medaille."

Mollema won slechts één keer eerder een tijdrit in zijn loopbaan, in de Ronde van Alberta in 2016. "Op een gewone fiets, tijdritfietsen waren daar verboden."

Uitslag NK tijdrijden 1. Bauke Mollema: 33.03 min

2. Tom Dumoulin: +0.31 min

3. Daan Hoole: +0.33 min

4. Jos van Emden: +0.45 min

5. Elmar Reinders: +0.51 min

6. Julius van den Berg: +0.52 min

7. Marien Bogerd: +1.00 min

8. Brian Megens: +1.01 min

9. Tim van Dijke: +1.11 min

10. Sebastian Langeveld: +1.18 min

Dumoulin baalt na tweede plek

Dumoulin heeft in zijn profcarrière zeventien keer een tijdrit gewonnen, waarvan vier bij het NK. De 31-jarige Limburger, die na dit seizoen stopt met wielrennen, wilde bij zijn laatste nationale kampioenschap nog één keer "uitpakken", maar dat lukte niet. "Qua afzien wel, qua resultaat niet."

De viervoudig kampioen had een moeizame start en begon mopperend aan zijn eerste wedstrijdkilometers sinds hij wegens rugklachten afstapte in de Giro d'Italia. "Die man had me niet goed vast, ik dreigde om te vallen en moest met mijn voet naar de grond."

De 31 seconden die hij tekortkwam op Mollema waren er niet mee verklaard. "Nee, zeker niet. Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik baal hiervan en ben teleurgesteld."

Het podium van het NK tijdrijden, met van links naar rechts Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Daan Hoole. Het podium van het NK tijdrijden, met van links naar rechts Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Daan Hoole. Foto: ANP

