Chris Froome begint volgende week vrijdag in Kopenhagen aan zijn tiende Tour de France. De viervoudig winnaar beleeft zijn beste seizoen sinds een zware val in 2019 en is daarvoor beloond met een plek in de achtkoppige selectie van Israel-Premier Tech.

"Ik heb dit jaar ontzettend hard gewerkt en kijk ernaar uit om alles te geven in mijn tiende Tour", zegt de 37-jarige Froome woensdag op de site van zijn ploeg. "We hebben een geweldige groep renners en kunnen niet wachten om te beginnen."

Het bleef de afgelopen weken een vraagteken of de Brit goed genoeg zou worden bevonden om te starten in de grootste wielerkoers ter wereld. De Tour-winnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 is sinds een zware val tijdens het Critérium du Dauphiné van drie jaar geleden niet meer de toprenner die hij ooit was, maar hij is dit jaar wel voor het eerst weer helemaal pijnvrij.

Volg al het nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

In de Franse eendagskoers Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, waarin flink geklommen moest worden, zette Froome eind vorige maand met een elfde plek zijn beste uitslag sinds 2019 neer. In de Dauphiné presteerde hij vervolgens redelijk goed, totdat hij vanwege ziekte moest opgeven voor de zevende en voorlaatste rit.

Froome is voldoende hersteld om de Tour te rijden. Hij zal niet voor een goed klassement gaan; Israel-Premier Tech richt zich in de Ronde van Frankrijk vooral op ritzeges. De Israëlische ploeg won bij zijn eerste twee Tour-deelnames nog geen etappe.

Tour-selectie Israel-Premier Tech Chris Froome (GB), Jakob Fuglsang (Den), Michael Woods (Can), Daryl Impey (ZAf), Simon Clarke (Aus), Hugo Houle (Can), Krists Neilands (Let) en Omer Goldstein (Isr)

Fuglsang kopman van Israel-Premier Tech

Jakob Fuglsang is de kopman van Israel-Premier Tech. De 37-jarige renner, die vorige week als derde eindigde in de Ronde van Zwitserland, begint aan zijn elfde Tour. In 2013 zette hij met een zevende plek zijn beste resultaat in het eindklassement neer.

"Het wordt een unieke ervaring om de Tour te starten in mijn geboorteland", zegt de Deen. De 109e editie van de Tour de France begint volgende week vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in Kopenhagen. Daarna volgen nog twee ritten in Denemarken.

Pinot blikvanger bij Groupama-FDJ

Groupama-FDJ maakte woensdag ook zijn Tour-selectie openbaar. Thibaut Pinot en David Gaudu zijn de kopmannen van de Franse formatie. Pinot wil voor ritzeges en het bergklassement gaan, terwijl Gaudu klassementsambities heeft.

De Zwitserse tijdrijder Stefan Küng is een van de kanshebbers voor de eerste gele trui in Kopenhagen.

Tour-selectie Groupama-FDJ Thibaut Pinot (Fra), David Gaudu (Fra), Antoine Duchesne (Can), Kévin Geniets (Lux), Stefan Küng (Zwi), Olivier Le Gac (Fra), Valentin Madouas (Fra) en Michael Storer (Aus).

Lees alles over de Tour de France op onze speciale pagina