De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag en deze maandag is de laatste dag dat de 22 ploegen hun achtkoppige selectie bekend mogen maken. In dit overzicht houden we alle definitieve selecties bij. Teams kunnen tot vlak voor de eerste rit nog wijzigingen doorvoeren.

AGR2-Citroën (Frankrijk)

Geoffrey Bouchard (Frankrijk), Mikaël Cherel (Frankrijk), Benoît Cosnefroy (Frankrijk), Stan Dewulf (België), Bob Jungels (Luxemburg), Oliver Naesen (België), Ben O'Connor (Australië) en Aurélien Paret-Peintre (Frankrijk)

Alpecin-Fenix (België)

Arkéa-Samsic (Frankrijk)

Astana Qazaqstan Team (Kazachstan)

Team Bahrain Victorious (Bahrein)

Jack Haig (Australië), Damiano Caruso (Italië), Dylan Teuns (België), Jan Tratnik (Slovenië), Kamil Gradek (Polen), Fred Wright (Groot-Brittannië), Luis León Sánchez (Spanje) en Matej Mohoric (Slovenië)

Team BikeExchange-Jayco (Australië)

Dylan Groenewegen (Nederland), Jack Bauer (Nieuw-Zeeland), Luke Durbridge (Australië) Amund Grøndahl Jansen (Noorwegen), Chris Juul-Jensen (Denemarken), Michael Matthews (Australië), Luka Mezgec (Slovenië), Nick Schultz (Australië)



BORA-hansgrohe (Duitsland)

B&B Hotels p/b KTM (Frankrijk)

Cofidis (Frankrijk)

EF Education-EasyPost (Verenigde Staten)

Groupama-FDJ (Frankrijk)

Thibaut Pinot (Frankrijk), David Gaudu (Frankrijk), Antoine Duchesne (Canada), Kévin Geniets (Luxemburg), Stefan Küng (Zwitserland), Olivier Le Gac (Frankrijk), Valentin Madouas (Frankrijk) en Michael Storer (Australië)

Thibaut Pinot triomfeerde onlangs in een rit in de Ronde van Zwitserland. Foto: Getty Images

INEOS Grenadiers (Groot-Brittannië)

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (België)

Israël-Premier Tech (Israël)

Chris Froome (Engeland), Jakob Fuglsang (Denemarken), Michael Woods (Canada), Daryl Impey (Zuid-Afrika), Simon Clarke (Australië), Hugo Houle (Canada), Krists Neilands (Letland) en Omer Goldstein (Israël)

Jumbo-Visma (Nederland)

Primoz Roglic (Slovenië), Steven Kruijswijk (Nederland), Jonas Vingegaard (Denemarken), Sepp Kuss (Verenigde Staten), Wout van Aert (België), Tiesj Benoot (België), Nathan Van Hooydonck (België) en Christophe Laporte (Frankrijk)

Jonas Vingegaard in actie tijdens een tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Foto: Pro Shots

Lotto Soudal (België)

Caleb Ewan (Australië), Reinardt Janse van Rensburg (Zuid-Afrika), Frederik Frison (België), Florian Vermeersch (België), Brent Van Moer (België), Philippe Gilbert (België), Andreas Kron (Denemarken) en Tim Wellens (België)

Movistar (Spanje)

Quick-Step Alpha Vinyl Team (België)

Team DSM (Nederland)

Romain Bardet (Frankrijk), Alberto Dainese (Italië), John Degenkolb (Duitsland), Nils Eekhoff (Nederland), Chris Hamilton (Australië), Andreas Leknessund (Noorwegen), Martijn Tusveld (Nederland) en Kevin Vermaerke (Verenigde Staten)

Romain Bardet (midden) eindigde twee keer op het podium in de Tour de France. Foto: Pro Shots

Team TotalEnergies (Frankrijk)

Trek-Segafredo (Verenigde Staten)

Bauke Mollema (Nederland), Mads Pedersen (Denemarken), Jasper Stuyven (België), Giulio Ciccone (Italië), Alex Kirsch (Luxemburg), Toms Skujins (Letland), Quinn Simmons (Verenigde Staten), Tony Gallopin (Frankrijk)

UAE Team Emirates (Verenigde Arabische Emiraten)

Tadej Pogacar (Slovenië), Rafal Majka (Polen), Brandon McNulty (Verenigde Staten), Marc Soler (Spanje), Matteo Trentin (Italië), Vegard Stake Laengen (Noorwegen), George Bennett (Nieuw-Zeeland) en Mikkel Bjerg (Denemarken)



