Steven Kruijswijk is de enige Nederlander in de Tour de France-selectie van Jumbo-Visma, zo heeft de Nederlandse ploeg dinsdag bekendgemaakt. Voor Robert Gesink is zoals verwacht geen plek, terwijl tijdritspecialist Rohan Dennis door fysieke problemen ontbreekt.

Tour-selectie Jumbo-Visma Primoz Roglic (Slovenië)

Steven Kruijswijk (Nederland)

Jonas Vingegaard (Denemarken)

Sepp Kuss (Verenigde Staten)

Wout van Aert (België)

Tiesj Benoot (België)

Nathan Van Hooydonck (België)

Christophe Laporte (Frankrijk)

Bij de ploegpresentatie in januari wees Jumbo-Visma al zes renners aan voor de Tour, onder wie Kruijswijk. De andere renners waren Primoz Roglic, Wout van Aert, Sepp Kuss en nieuwkomer Dennis. Begin deze maand meldde ploegleider Merijn Zeeman dat achter de namen van Kuss, Kruijswijk en Dennis toch nog een vraagteken stond. "We willen nog wat meer opties openhouden", vertelde hij.

Van die drie is Dennis nu alsnog afgevallen. De Australiër kampte de afgelopen weken met maag- en darmproblemen en kon zich niet meer bewijzen, omdat Jumbo-Visma zich terugtrok uit de Ronde van Zwitserland vanwege een corona-uitbraak.

De Belgen Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte kregen wel een plek in de achtkoppige formatie. Gesink wilde de Tour ook rijden, maar het is geen verrassing dat hij gepasseerd is. De 36-jarige Achterhoeker stond al tien keer aan de start van de Tour, met als hoogtepunt de vierde plaats in het eindklassement in 2010.

Ook Mike Teunissen, die vorig jaar wel de Tour reed voor Jumbo-Visma en in 2019 zelfs de gele trui droeg, greep naast een plek in de selectie.

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard eerder deze maand tijdens de Dauphiné. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard eerder deze maand tijdens de Dauphiné. Foto: Getty Images

Ploeg telt met Roglic en Vingegaard twee kopmannen

Jumbo-Visma heeft met Roglic en Vingegaard twee kopmannen. Drievoudig Vuelta-winnaar Roglic leek in 2020 op weg naar de eindzege in de Tour, tot hij in het slotweekend in de tijdrit uit het geel werd gereden door Tadej Pogacar. Vorig jaar kwam de Sloveen hard ten val en reed hij de ronde niet uit.

Bij afwezigheid van Roglic onderscheidde Vingegaard zich door als tweede te eindigen in het eindklassement en dus wordt er de komende Tour veel van de 25-jarige Deen verwacht. Met Van Aert wil Jumbo-Visma ook meestrijden om de groene puntentrui.

Kruijswijk zal een van de belangrijkste helpers zijn van Roglic en Vingegaard, al toonde de 35-jarige Brabander in het verleden aan ook een goed klassement te kunnen rijden. In 2019 werd Kruijswijk derde in de Tour en een jaar eerder eindigde hij als vijfde.

De Tour de France begint op vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.