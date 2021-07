Mark Cavendish slaagde er zondag in de slotrit van de Tour de France niet in om het met Eddy Merckx gedeelde etapperecord helemaal op zijn naam te krijgen, maar die teleurstelling maakte bij de 36-jarige Brit al snel plaats voor trots.

"Ik ben heel erg blij. Een maand geleden was het niet eens de bedoeling dat ik de Tour zou rijden, en nu sta ik hier na drie weken die voor altijd in mijn geheugen staan gegrift", zei Cavendish na de massasprint op de Champs-Élysées, die werd gewonnen door Jumbo-Visma-renner Wout van Aert.

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step won deze Tour de vierde, de zesde, de tiende en de dertiende etappe. Hij staat nu net als Merckx op 34 ritzeges in de Ronde van Frankrijk. In de slotrit naar Parijs had Cavendish een historische 35e keer kunnen winnen, maar hij vond geen gaatje in de sprint en eindigde als derde.

"Natuurlijk had ik hier graag willen winnen, maar de blijdschap overheerst. Ik had nooit kunnen dromen dat ik in het groen op de Champs-Élysées zou staan", aldus Cavendish, die in het klassement voor de groene trui 337 punten verzamelde en daarmee Michael Matthews (291) ruim achter zich hield.

Mark Cavendish zocht na de laatste etappe direct zijn familie op, die hij vijf weken niet had gezien. Foto: Getty Images

'Renners en staf zijn groot deel van dit succes'

Het is voor het eerst in tien jaar dat Cavendish de Tour de France eindigt als winnaar van het puntenklassement. Bij zijn vorige twee deelnames aan de belangrijkste ronde van het jaar in 2017 en 2018 wist de sprinter geen enkele etappe te winnen.

Cavendish zou dit jaar ook helemaal niet meedoen aan de Tour, maar hij werd toch geselecteerd vanwege een blessure van Sam Bennett. "Dat ik nu in het groen sta, is vooral de verdienste van de geweldige renners en staf van Deceuninck-Quick-Step", benadrukte hij.

"Ze waren een groot deel van dit succes en samen hebben we veel emoties beleefd. Ik ben ook blij dat mijn familie hier is, want ik heb ze al vijf weken niet gezien. Het voelt fantastisch om deze onvergetelijke momenten met ze te delen."