Tadej Pogacar denkt niet dat de verzadiging bij hem toetreedt na zijn tweede Tour-zege op rij. De Sloveen legde zondag definitief beslag op de eindzege in de Ronde van Frankrijk.

"Ik blijf de komende jaren gemotiveerd, ik ben niet gestrest over wat er komen gaat", zei Pogacar na de podiumceremonie in Parijs. "Vorig jaar voelde ik me sterk en waren de emoties ongelooflijk. Dit jaar sta ik opnieuw bovenaan het podium, maar het gevoel is heel anders."

De 22-jarige Pogacar was superieur in de Tour de France. De Sloveen veroverde de gele trui in de achtste rit naar Le Grand-Bornand en stond die sindsdien niet meer af. Hij won drie ritten, waaronder twee in het hooggebergte. In het algemeen klassement bleef hij nummert wee Jonas Vingegaard ruim vijf minuten voor.

Pogacar werd tijdens de Tour verschillende keren vergeleken met de legendarische Eddy Merckx, maar zelf wilde hij daar niets van weten. "Of ik de nieuwe 'Kannibaal' ben? Ik wil mezelf liever niet vergelijken met een andere renner. Iedere renner heeft zijn eigen stijl en persoonlijkheid. Iedereen is uniek."

"Het is te gek om opnieuw in het geel de Champs-Élysées op te rijden. We hebben vandaag van de dag genoten en nu is het tijd voor een feestje. Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik op dit moment ben en dat ik met deze mensen om mij heen mag rijden."

Tadej Pogacar tijdens de podiumceremonie in Parijs. Tadej Pogacar tijdens de podiumceremonie in Parijs. Foto: Getty Images

'Mijn hart smelt'

In zijn overwinningsspeech op het podium op de Champs-Élysées haalde Pogacar zijn Tour-zege van vorig jaar nog aan, toen hij zijn landgenoot Primoz Roglic in de voorlaatste rit verrassend klopte in een individuele klimtijdrit. "Ik had toen een speech moeten schrijven, maar ik weet niet hoe je dat doet. Dit jaar zal ik vanuit mijn hart spreken."

"Het was een geweldige koers op een schitterend parcours. We waren hier met een fantastische ploeg. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik deel mag uitmaken van dit team. Mijn hart smelt. En nee, ik ga nu niet huilen."

"Het was een lastig jaar door corona, maar ik bedank de organisatie dat ze met protocollen en bubbels ervoor hebben gezorgd dat we hier veilig en gezond in Parijs staan. Ik hoop jullie volgend jaar terug te zien, zonder mondmasker."