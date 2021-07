Jumbo-Visma is als tweede geëindigd op de prijzengeldlijst van de Tour de France. Alleen het UAE Emirates van eindwinnaar Tadej Pogacar verdiende meer dan de Nederlandse ploeg, die met slechts vier renners de finish in Parijs haalde.

Jumbo-Visma haalde ruim 358.000 euro aan prijzengeld bijeen. Voor de Nederlandse formatie won Wout van Aert drie etappes, waaronder zondag de slotrit naar Champs-Élysées, en Sepp Kuss één rit. Tevens eindigde Jonas Vingegaard als tweede in het eindklassement.

Voor Jumbo-Visma begon de Tour nog in mineur. Kopman Primoz Roglic kwam in de derde etappe hard ten val en gaf vijf dagen later op. Ook Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Tony Martin stapten af, waardoor naast Van Aert, Kuss en Vingegaard alleen Mike Teunissen overbleef.

UAE Emirates reed de afgelopen drie weken liefst 625.180 euro bijeen. Met zijn eindzege verdiende Pogacar al 500.000 euro. De 22-jarige Sloveen schreef ook het bergklassement (25.000 euro prijzengeld) en het jongerenklassement (20.000 euro) op zijn naam, en won daarnaast drie ritten.

Bahrain Victorious eindigde met ruim 210.000 euro als derde op de prijzengeldlijst. Voor die ploeg won Matej Mohoric twee etappes en Dylan Teuns één rit. Wout Poels werd tweede in het bergklassement namens Bahrain Victorious. Qhubeka NextHash verdiende het minst in de Tour: 11.650 euro.

Het prijzengeld wordt door de Tour-organisatie uitgekeerd aan de renner zelf. In het wielrennen is het gebruikelijk dat de kopmannen de inkomsten delen met hun ploeggenoten.

Prijzengeld per ploeg Tour de France 2021 1. UAE Emirates - 625.180 euro

2. Jumbo-Visma - 358.270 euro

3. Bahrain Victorious - 211.410 euro

4. Deceuninck-Quick-Step - 141.590 euro

5. INEOS Grenadiers - 134.590 euro

6. AG2R Citroën - 118.030 euro

7. BORA-hansgrohe - 109.070

8. Alpecin-Fenix - 73.080 euro

9. EF Education-NIPPO - 64.010 euro

10. Trek-Segafredo - 53.990 euro

11. Movistar - 50.140 euro

12. BikeExchange - 44.310 euro

13. B&B Hotels - 39.190 euro

14. Groupama-FDJ - 36.000 euro

15. Astana - 35.420 euro

16. Cofidis - 34.390 euro

17. Arkéa-Samsic - 32.830 euro

18. Israel Start-Up Nation - 22.220 euro

19. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux - 21.430 euro

20. TotalEnergies - 20.960 euro

21. Lotto Soudal - 20.840 euro

22. DSM - 13.450 euro

23. Qhubeka NextHash - 11.650 euro



