Wout van Aert kon zondagavond op de Champs-Élysées kort genieten van een samenzijn met zijn familie. Enkele uren na zijn derde etappezege in de Tour de France stapte de renner van Jumbo-Visma al op het vliegtuig naar Tokio.

Of Van Aert in het vliegtuig naar Tokio een klein feestje gaat vieren, met wat champagne? "Dat denk ik wel, het is vermoedelijk de eerste keer dat ik even tijd heb om bij te komen van vandaag", zei de Belg.

Van Aert voltooide zondagavond een bijzondere trilogie in de Tour. Nadat hij de bergetappe met de dubbele beklimming van de Mont Ventoux en een vlakke tijdrit had gewonnen, sprintte hij ook naar de winst op de Champs-Élysées.

Vier uur na de finish stapte hij in Parijs op het vliegtuig naar Tokio, waar hij zowel op de olympische tijdrit als in de wegwedstrijd gezien zijn huidige topvorm tot de favorieten behoort. "Welke ik het liefst zou winnen? Ik ga het allebei proberen", zei de Vlaming.

Van Aert met zijn zoon op het podium in Parijs. Van Aert met zijn zoon op het podium in Parijs. Foto: AP

'Dit zijn momenten voor de eeuwigheid'

Kort daarvoor had Van Aert zich voor de Arc de Triomphe laten huldigen als etappewinnaar, met zijn in januari geboren zoon Georges op de schouder. Eerder had hij gezegd het kind buiten de publiciteit te willen houden.

"Ik heb hiervoor toestemming gevraagd aan mijn vrouw", lachte de Belgisch kampioen. "Na drie weken in de coronabubbel van de Tour waren we maar zo kort samen, dat ik alle tijd wilde benutten."

"En dit zijn toch momenten voor de eeuwigheid. Het is natuurlijk prachtig om later deze foto's nog te hebben."

Groene trui resteert nog op bucketlist Van Aert

Zaterdag kon Van Aert (26) al het winnen van een tijdrit afvinken van zijn bucketlist. Een dag later ging er met zijn zege op de Champs-Élysées een nieuwe wens in vervulling.

"Wat er nog meer op mijn bucketlist staat? Er zijn nog maar weinig dingen over", lachte Van Aert.

"Ik zou graag nog eens terugkomen om voor de groene trui te gaan. Maar eerst maar eens bijkomen van deze Tour."