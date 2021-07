Wout van Aert bewees zondag op de Champs-Élysées nogmaals een alleskunner te zijn. Na deze Tour de France al gewonnen te hebben op de Mont Ventoux en in de individuele tijdrit, toonde de Belg zich in Parijs de snelste in de massasprint.

Van Aert had zijn sprintzege op de Champs-Élysées voor een groot deel te danken aan Mike Teunissen, die hem perfect naar voren loodste. Een echt sprinttreintje kon er niet opgezet worden voor de Belg, omdat Jumbo-Visma de Tour uitrijdt met slechts vier man.

"Ik ben het kleine team van Jumbo-Visma en vooral Teunissen erg dankbaar", zei Van Aert over zijn Nederlandse ploeggenoot. "Hij bracht me in de perfecte positie om het af te maken in de sprint."

"Het was belangrijk om goed afgezet te worden na de laatste bocht. Ik had er vertrouwen in dat Mike dat kon en hij heeft het perfect gedaan."

'Het is wel boven verwachting dat ik hier win'

Van Aert maakte zaterdag al indruk door in de ruim 30 kilometer lange tijdrit iedereen het nakijken te geven. Dat hij een dag later al in staat was om onder anderen Mark Cavendish te vloeren in een massasprint, had hij zelf ook niet verwacht.

"Het is wel boven alle verwachting dat ik hier win. Deze overwinning is onbetaalbaar. Ik moet zeggen dat deze hele Tour een achtbaan aan emoties is geweest."

Aan zijn erelijst hoopt de renner van Jumbo-Visma over een week nog olympisch goud toe te voegen. Al bewees hij zichzelf wat dat betreft een slechte dienst, vertelde hij na de slotetappe met een knipoog.

"Ik denk dat ik mezelf een beetje in de nesten heb gewerkt door hier te winnen. Ik moet vanavond al op het vliegtuig stappen, maar alle interviews zullen wel wat tijd in beslag nemen. We zullen wel zien of ik het ga halen."