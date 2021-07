Mark Cavendish heeft zondag voor het eerst in tien jaar de puntentrui gewonnen in de Tour de France. Ondanks de derde plaats van de herboren Brit in de laatste rit op de Champs-Élysées hield hij zijn belager Michael Matthews ruim achter zich.

De 36-jarige Cavendish begon met een voorsprong van 35 punten op nummer twee Matthews aan de slotrit naar Parijs. Door zijn derde plaats op de Champs-Élysées schreef hij nog eens twintig punten bij in het puntenklassement, terwijl hij onderweg ook nog eens dertien punten veroverde bij een tussensprint. Met zijn totaal van 337 punten bleef hij Matthews 46 punten voor. De Australiër eindigde als zevende in de slotrit.

Cavendish dankte zijn imposante puntentotaal voornamelijk aan zijn vier ritzeges in deze Ronde van Frankrijk. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step won in de vierde etappe zijn eerste rit, wat zijn eerste dagzege in de Tour sinds 2016 was. Daarna was hij nog eens drie keer de snelste in de massasprint. Met zijn 34e ritzege in totaal evenaarde hij het record van Eddy Merckx.

Het is voor het eerst in tien jaar dat Cavendish het puntenklassement in de Tour wint. In 2011 legde de Brit in dienst van Team HTC-Highroad voor het laatst beslag op de groene trui, wat tevens ook zijn eerste eindzege in het puntenklassement was. Hij werd drie keer tweede in de strijd om de puntentrui, in 2009, 2010 en 2013.

Cavendish deed voor het eerst sinds 2018 mee aan de Tour de France. Daarna kwam zijn carrière in een verval en won hij geen wedstrijd meer, waardoor hij vorig jaar hevig twijfelde over zijn toekomst als profrenner. Zijn oude werkgever Deceuninck-Quick-Step zag het nog in de Brit zitten en dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd.

Eindstand in puntenklassement: 1. Mark Cavendish - 337 punten

2. Michael Matthews - 291 punten

3. Sonny Colbrelli - 227 punten

4. Jasper Philipsen - 216 punten

5. Wout van Aert - 171 punten

Drie truien voor eindwinnaar Pogacar

De gele trui, bergtrui en jongerentrui waren allemaal een prooi voor eindwinnaar Tadej Pogacar. De 22-jarige Sloveen bleef in de strijd om de gele trui en jongerentrui zijn rivaal Jonas Vingegaard voor. De Deen van Jumbo-Visma moest in beide klassementen vijf minuten en twintig seconden toegeven op de renner van UAE Team Emirates.

In het bergklassement sprokkelde Pogacar net wat meer punten dan Wout Poels. De Limburger kwam negentien punten tekort om de eerste Nederlandse winnaar van de bolletjestrui sinds 1989 (Gert-Jan Teunisse) te worden.

Het ploegenklassement was een prooi voor Bahrain Victorious. De Fransman Franck Bonnamour ontving zaterdag al de Prijs voor de Superstrijdlust, de uitverkiezing voor de strijdlustigste renner in de Tour.